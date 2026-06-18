La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) iniciaron "mesas de justicia", tras las agresiones, robo y amenazas que denunciaron los y las docentes de esta sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En las instalaciones de la Segob, este jueves se realizó la Mesa de Justicia Social, entre la secretaria general de la CETEG , Elvira Veleces Morales; docentes; la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez; y la comisionada ejecutiva de Atención de Víctimas, Marta Yuridia Rodríguez Estrada.

"Esta mesa derivó de la represión perpetuada por elementos de la policía en contra de 10 integrantes de la CETEG que se encontraban en la Avenida Imán para iniciar una marcha.

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"Cabe mencionar que durante el operativo de intimidación, los compañeros así como las compañeras fueron agredidos y agredidas física y verbalmente, fueron bajados a la fuerza de los carros de sonido para después ser despojados de sus celulares, carteras, credenciales, dinero y cualquier objeto de valor que poseían los compañeros, expuso la sección de Guerrero.

También denunciaron que durante el operativo, "fueron golpeados, despojados de sus pertenencias y amenazados de muerte".

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Ayer, tras una reunión con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, Elvira Veleces indicó que interpondrían una denuncia ante las autoridades.

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"Como CETEG exigimos justicia, reparación de los daños y castigo a los culpables", exigieron también por las agresiones del 1 de junio cuando iniciaron su paro nacional, en su intento de llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

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A la salida de esta "mesa de justicia", Veleces responsabilizó al gobierno capitalino y federal de "cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquier compañero de este movimiento".

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