Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reafirmó el compromiso de garantizar el derecho de la niñez en México.

Este miércoles 3 de diciembre, la secretaria de Gobernación conmemoró los 10 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"Reafirmamos el compromiso de garantizar los derechos de la niñez, trabajar todos los días para erradicar cualquier forma de violencia y asegurar entornos seguros, donde este sector crezca con bienestar, protección y esperanza" , dijo.

Recientemente, la secretaria de Gobernación reafirmó el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a toda forma de violencia contra infancias y adolescencias.

En la Segob, Rodríguez encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra este sector de la población.

En la sesión de esta Comisión del SIPINNA del pasado 14 de noviembre, instituciones integrantes se comprometieron con el “Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”.

em/bmc