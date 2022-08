Secretario de Peña Nieto cobraba moche por cita, le decían "Mr. 30%", cuenta vocero de AMLO

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República, aseguró que Erwin Lino Zárate, quien fungió como secretario particular del expresidente Enrique Peña Nieto, cobraba un moche del 30% para poder tener una cita con el entonces Ejecutivo federal.

Al participar este miércoles en el ciclo de conferencias “¿Hacía donde va la Cuarta Transformación?”, organizada por estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, el vocero presidencial aseguró que por cada negocio que se aprobara tras una cita con el expresidente no le tocaba el 10% sino el 30%.

“Pasamos del diezmo al 30%. De hecho al anterior secretario particular de Peña Nieto le llamaban “El Mr. 30%”. (Decía) 'Nada de 10, a mí me das el 30 y te abro la puerta y puedes hablar con el presidente y de los negocios que se aprueben, me toca el 30. Así era”, acusó.

En el plantel universitario, Ramírez Cuevas manifestó que tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha iniciado en México una “verdadera revolución y una transformación de fondo”.

Afirmó que después del presente gobierno, México ya no será igual.

“¿Qué tanto hemos avanzando? Pues eso creo que sí estamos experimentando una verdadera revolución, una transformación de fondo. Después de este gobierno México ya no será igual, no sabemos a dónde vamos, pero ya nada será igual”, dijo.

En el auditorio universitario, Jesús Ramírez destacó que la presente administración esta apoyando a 25 millones de hogares que reciben apoyos del gobierno federal, pero reconoció que al gobierno del presidente López Obrador le falta mucho por hacer, pues reconoció que la llamada 4T es un proceso de largo plazo.

“Hace falta mucho, claro que sí. Esto es el inicio, esto es un proceso de transformación de largo plazo para las tareas pendientes que hay que hacer”, manifestó.



