SSPC: se han preliberado a 4 mil 704 personas en el país

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el programa para libertades anticipadas y amnistías en centros penitenciario, se han preliberado a 4 mil 704 personas, entre ellas, mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas, así como indígenas, personas con discapacidad permanente y víctimas de tortura.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, la secretaria detalló que de julio de 2022 al 3 de febrero de 2023, se llevaron a cabo dentro de este programa 4 mil 461 son preliberaciones y 243 amnistías

“Mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves; que no pudieron pagar un abogado; que no tuvieron traductor o que han enfrentado diversas dificultades. De julio de 2022 al 3 de febrero de 2023, se llevan 4 mil 461 preliberaciones y 243 amnistías.

“En el caso de las preliberaciones son a mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas; así como indígenas o algunos que cumplieron con los requisitos de la ley. También, en el caso de amnistía son a mujeres; a personas con discapacidad permanente o que tienen pobreza, indígenas o que son víctimas de tortura o de intimidad intimidación o de discriminación.

“En total han quedado en libertad 4 mil 704 personas que permanecían en centros penitenciario”, indicó.

