Los diputados y senadores afines a Marcelo Ebrard anunciaron que conformarán una corriente en el interior de Morena con “visiones y decisiones propias”, a fin de incidir en las decisiones más relevantes en el Congreso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado Daniel Gutiérrez señaló que el objetivo de dicho grupo será “cumplir los estatutos del partido de no robar, no mentir, no traicionar y no usar recursos públicos para otros temas”.

“El día de hoy le comunicamos al presidente de la Junta del Senado, Eduardo Ramírez, que tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores se está conformando este grupo que, sin salirnos de Morena, trabajará con una visión muy propia para retomar el rumbo del país y que podamos cumplir los estatutos del partido de no robar, no mentir, no traicionar y no usar recursos públicos para otros temas”, declaró en exclusiva para El Gran Diario de México el diputado Daniel Gutiérrez.

Durante el encuentro, los diputados de Morena estuvieron encabezados por el legislador Emmanuel Reyes, quien acudió en representación de 45 marcelistas; por parte del PT fue una diputada, mientras que a nombre de los marcelistas del PVEM acudió Juan Carlos Natale.

El bloque marcelista informó de la determinación al presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, en una reunión privada en el interior del Senado.

“Escuché sus molestias, escuché la serie de irregularidades, pero finalmente creo que coinciden en algo importante: cerrar filas en torno a la Cuarta Transformación. Están en la consideración de quedarse en la bancada y pedirles el apoyo para que el licenciado Marcelo Ebrard lo más pronto posible mantenga un encuentro con Claudia Sheinbaum”, detalló Eduardo Ramírez, quien confió en que el excanciller tenga apertura y sea accesible para reunirse con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al término del encuentro, el diputado marcelista Emmanuel Reyes Carmona aseguró en X (antes Twitter) que el grupo no acepta consignas de nadie.

“Los legisladores marcelistas no seguimos consignas, actuamos de acuerdo con nuestros principios y convicciones. Somos gente libre. El trabajo y la agenda legislativa de la Cuarta Transformación en @Mx_Diputados exige nuestra atención”, escribió.

Al término de la reunión, los legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados regresaron al recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaba la reunión con Claudia Sheinbaum, pero sólo cuatro de 45 acudieron al encuentro con la exjefa de Gobierno capitalino, bajo el argumento de que la sesión ordinaria del pleno estaba en curso.