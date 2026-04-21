La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en su encuentro del miércoles con Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, le entregará un documento relacionado con las acciones para atender las desapariciones en México.

En su conferencia mañanera, dijo que también se le expondrá “cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país.

“Él viene no sólo a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país”, dijo.

“Más que un informe, es lo que hemos estado presentando relacionado, en particular, con el tema de los desaparecidos, que es un documento muy importante”, apuntó, y añadió que Turk ya ha tenido varias reuniones desde el fin de semana, tanto con áreas de gobierno como con organizaciones civiles.

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