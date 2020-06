Se debe fortalecer el respeto a los derechos humanos y evitar excesos: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, lanzó un llamado a seguir combatiendo la corrupción en las instituciones de seguridad pública y a mantenerse en neutralidad política para trabajar de manera coordinada.

Mediante videoconferencia en la 1ª Reunión de la Zona Noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Durazo Montaño indicó que se debe revalorar y fortalecer la coordinación entre estados y municipios en el respeto a los derechos humanos, evitar caer en excesos y continuar en el combate a la corrupción.

“Estudios a nivel mundial señalan que la eficacia de los cuerpos de seguridad no puede basarse en violación a los derechos humanos, todo uso excesivo o represivo de la fuerza, termina por revertirse. Lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, es toda una lección. Falta mucho por hacer a nivel municipal, muchas de las autoridades locales están rebasadas y sería de mucho apoyo de las autoridades estatales”, indicó.

“La gente considera que sus policías estatales y municipales son corruptas. Lo que significa que en el ámbito (del combate a) la corrupción falta mucho por hacer y mejorar el trabajo de proximidad”.

Asimismo, llamó a crear un solo frente contra la criminalidad pues insistió en que no es el momento de meterse en temas de política.

“Si respetamos ese objetivo de neutralidad, estaremos blindando con una gran fortaleza todo aquello que tiene que ver con la seguridad pública”, agregó.

“Hagamos un sólo frente para combatir la criminalidad, no obstante que los temas que abordamos no son fáciles, pero tenemos que transitar en un ámbito de neutralidad política para no complicar las cosas”.

Reconoció que el tema de la seguridad es muy sensible y se revierte en términos de resultados pues la falta de estos propicia el incumplimiento de las responsabilidades de las instituciones de seguridad pública.

En la videoconferencia participaron el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño; y los secretarios de Seguridad Pública de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

También estuvieron presentes la jefa de la Oficina del secretario, Bertha Alcalde Luján; y la titular de la Secretaría Técnica de las conferencias nacionales de secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, Lilia Aguilar Gil.