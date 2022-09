Se buscaba rebelión en el Ejército al acusar a más militares por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso Ayotiznapa hay muchos intereses y que algunos de ellos buscaban que en las acusaciones de militares se buscaba generar una rebelión dentro del Ejército y que se diera marcha atrás en la investigación del caso y que no se tocara a nadie.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se buscaba responsabilizar a 20 militares cuando solo son cinco elementos de alto grado.

“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso por ejemplo de los militares responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco, claro de alto grado.

También lee: Acusaciones contra militares por Ayotzinapa se basan en testimonios de 20 testigos

“Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados, pero ¿por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a dar marcha atrás para no tocar nadie. No, no, no. Cero corrupción, cero impunidad”, dijo.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa solicitó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que tiene toda la confianza al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas a quien calificó como una persona integra y que tiene todo su apoyo.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om