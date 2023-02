Se abre fisura en Va por México; relegan al PRD

Una nueva fisura se abrió en Va por México, luego de que ayer el PAN y el PRI ratificaron sus compromisos de alianza en 2023 y 2024 sin incluir al PRD, motivo por el que el líder del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, advirtió que no le temen a ir solos por la presidencial.

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI reiteraron que en el Estado de México y en Coahuila el responsable de conducir los procesos de selección de candidatos a las gubernaturas es el tricolor, “bajo sus reglas democráticas estatutarias en el proceso que concluirá en marzo”, y en 2024 “Acción Nacional siglará y será el responsable de conducir el proceso para elegir a los abanderados rumbo a la Presidencia de la República y la Ciudad de México”.

El refrendo de ese compromiso se anunció en un comunicado en el que no se mencionó al PRD, motivo por el que el líder perredista manifestó preocupación.

En entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que desde la última conferencia, al PRD no se le ha incluido en las pláticas de las dirigencias: “No hemos tenido pláticas recientemente después de que salimos juntos en aquella conferencia de prensa.

“Es preocupante que en lugar de estar reflexionando sobre la conveniencia de escuchar a la sociedad civil, estén refrendando un acuerdo que es entre dos, yo siempre lo he dicho desde aquella conferencia de prensa, que ese no era un acuerdo de la coalición, entonces ellos decidirán si hacen un acuerdo sólo entre los dos partidos en 2024 sin que el PRD forme parte de la coalición y si eso ocurre serán ellos en todo caso los que tomen esa decisión”, subrayó Zambrano.

El comunicado del PRI y del PAN indica que en todos los procesos podrá participar cualquier ciudadano con o sin militancia partidista, “considerando siempre perfiles competitivos, capaces de crecer, ganar las elecciones, defender la agenda parlamentaria pactada y constituir buenos gobiernos de coalición en 2023 y 2024”, pero reitera que una vez que haya abanderado presidencial, “Acción Nacional siglará a quien resulte electo”.

“México necesita un cambio, los mexicanos quieren un mejor país, con oportunidades para todos, calidad de vida, empleos con salarios dignos, sistemas de salud eficiente y, sobre todo, vivir en paz y tranquilidad, por ello, PAN y PRI se comprometen a encabezar esta propuesta para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción de las instituciones que se ha dado durante este sexenio”, precisaron.

Zambrano Grijalva recordó que la coalición Va por México se firmó entre tres partidos y no entre dos, e insistió que si hay rompimiento, el PRD tiene los activos para hacer el cambio.

“Está bien, están en todo su derecho de tomar decisiones conjuntas, nada más que la coalición no es de dos, es de tres. Es una decisión que están refrendando ellos dos, pero ya veremos de qué lado masca la iguana mirando hacia 2024”, aseveró.

Aclaró que su prioridad es mantener la alianza: “Si fuera necesario vamos a ir solos de la mano de la sociedad civil en el peor de los casos, pero me parece que sería una irresponsabilidad apostar desde hoy a que por sacar adelante un acuerdo bilateral, pues estén pretendiendo simplemente refrendar ese acuerdo bipartidista y no escuchar lo que la ciudadanía está planteando, entonces, más que afrenta, lo que me preocupa es que sigan empeñados en no escuchar las voces de la sociedad civil y eso sí es peligroso”, sentenció.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo en la Cámara de Diputados que no están haciendo a un lado al PRD.