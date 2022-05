Saxofonista María Elena Ríos confía en AMLO para que autor intelectual permanezca en la cárcel

La saxofonista María Elena Ríos confió en la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener justicia en su caso, debido a que hace tres años sufrió un intento de feminicidio y ahora, vía un amparo, uno de sus agresores busca salir de la cárcel.

“Es la primera vez que me recibe, todo es un proceso, tienen que conocer a profundidad el asunto y los procesos, no estoy conforme como me gustaría, pero vamos a confiar en el Presidente de la República en cuanto a cómo va a accionar respecto a lo que me sucede a mí y a mi familia”, dijo en entrevista tras reunirse en Palacio Nacional con Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.

Señaló que en su encuentro con la funcionaria de Presidencia, una de las colaboradoras más cercanas del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó todas sus demandas y el compromiso fue que buscarán subsanar cada uno de los puntos.

“El punto más importante es respecto al día de hoy o mañana sobre un amparo que está solicitando Juan Antonio Vera Carrizal –autor intelectual de su ataque– para que lo saquen de la cárcel y lleve a cabo el proceso en prisión domiciliaria, y además está solicitando que el crimen no sea tentativa de feminicidio, porque como yo ya hablo y toco, y hablo con ustedes, ya me veo bien, entonces que se baje a lesiones solamente”.

Señaló que el hecho de que intente recuperar su vida no lo exime de su responsabilidad a él, a su hijo Juan Antonio Vera Hernández (prófugo de la justicia) y a los demás responsables.

Asimismo, reiteró que fue una “cantidad fuerte” la que presuntamente habrían recibido como soborno los magistrados Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres, quienes, dijo, resolverán el amparo en favor de Vera Carrizal.



