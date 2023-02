Constitución de 1917 este domingo 5 de febrero en Querétaro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, recriminó al mandatario Andrés Manuel López Obrador el plan B de la reforma electoral.

En redes sociales también fue criticado que tanto Creel como la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, hayan ocupado lugares separados del presidente López Obrador.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el diputado de Acción Nacional comentó que hizo un recuento de toda la historia de México y refirió que cuando no ha habido diálogo “ha habido guerras, pérdida de vidas humanas e inclusive la pérdida de la mitad del territorio”.

“Se lo quise decir directo, de frente, lo volteé a ver exactamente cuando se lo estaba yo diciendo porque es increíble que entrado ya el quinto año de gobierno, siga con esta actitud, donde ahora tiene que decidir el tribunal constitucional lo que no está pudiendo hacer el diálogo y la política”, expresó Creel al mencionar “las leyes electorales, militarización, cuestión eléctrica”.

Al ser cuestionado por Gómez Leyva sobre el espacio en el que ocupó “en la esquina”, Santiago Creel reconoció que “ahí mismo” se enteró.

Santiago Creel comentó que llegó 25 minutos antes del evento y observó su nombre al lado derecho del lugar que ocuparía el presidente López Obrador, y el de la ministra Piña del lado izquierdo.

“Poco a poco los fueron cambiando, como una cuestión, pero además absurda, burda”, dijo el panista en Ciro por la Mañana.

Contó que el jefe de su oficina le informó que estaban cambiando los lugares, hasta quedar a la orilla.

“Entonces le digo, ‘mira, ahí está el subsecretario de Gobernación, habla directamente con él, me parece un desacierto y un rompimiento del protocolo de lo que están haciendo’. Por supuesto que se lo dijo; le dijo que era una enorme descortesía, no a mí, sino a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Poder Judicial (...) Se lo volvió a insistir, tuvieron ahí un intercambio fuerte de palabra y le pedí yo que se lo dijera al Presidente.

“Le dije que esto no tenía ningún sentido, que estábamos en un acto de Estado y que se iban a respetar todas las investiduras que ahí se encontraban, punto, eso fue lo que dije”, declaró Creel.

-“¿Por qué le aplaudiste al presidente López Obardor?”, preguntó Gómez Leyva.

-Le aplaudo al Presidente por una mínima cortesía, no le gustó absolutamente nada lo que le dije. Lo que sí, si puedes ver el video, no le aplaudí a lo largo de sus intervenciones, le aplaudí cuando lo presentaron y le aplaudí cuando terminó su discurso, punto, y un aplaudo breve. No es un aplauso de aceptación de lo que está diciendo, es un aplauso de cortesía como sucede en todas partes del mundo”, respondió el legislador del PAN.



El diputado Santiago Creel reafirmó su discurso ante López Obrador: “Cuando no se dialoga, el país no va bien”.

“Es un error lo que hacer el Presidente, de confrontar porque, ojo, él habla de adversarios, pero trata a la oposición como enemigos, no existe la oposición para él; no hay formas, no hay trato, no hay diálogo, es un absurdo”, declaró.

Creel celebra actitud de Piña ante AMLO

El diputado panista celebró la actitud de la ministra Piña por no haberse puesto de pie mientras López Obrador ocupaba su lugar en la ceremonia: “Me pareció excelente, pero sobre todo el contenido de su discurso”.

“Por supuesto que es simbólico el hecho que no se haya levantado, por ser el primer evento que ella asiste; un evento de Estado donde va el Presidente de la República, pero el contenido del discurso, Ciro, es un contenido extraordinario (...) Sobre todo por reafirmar la independencia judicial y por resaltar la presencia de las mujeres, ya en cargos, ni más ni menos de la representación de un poder de la República”.

Indicó que este gesto de Piña “es una primera señal que las cosas en la Corte, auténticamente, van a cambiar”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la ministra presidenta de la Corte “estaba cansada o no quiso pararse”, y aseguró que le dio muchísimo gusto y le llena de orgullo que no se haya levantado Norma Lucía Piña mientras él ocupaba su lugar.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal manifestó señaló que lo hecho por la ministra presidenta del Máximo Tribunal significa que se están llevando a cabo cambios y una transformación.



