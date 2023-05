La Guardia Nacional (GN) impuso el año pasado sanciones disciplinarias a 10 mil 943 elementos de distinto rango, la cifra más alta desde que la corporación fundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador inició operaciones en junio de 2019.

Esa cantidad representa un incremento de 38% con respecto a los 7 mil 568 guardias nacionales castigados en 2021, y 1,648% más con relación a 2020, cuando sólo 600 efectivos fueron infraccionados. En 2019 no se sancionó a ninguno, reportó la institución de seguridad pública al Senado.

En su informe de actividades 2022, la corporación de origen militar encabezada por el general David Córdoba Campos informó que en 2022 se aplicaron correctivos disciplinarios a más de 10 mil elementos por faltar a sus labores, no informar a su superior sobre las actividades registradas en su servicio, no mantener en buen estado el armamento y el equipo, entre otras faltas, y derivado de ello se impuso restricción a 5 mil 886 agentes; arresto a 4 mil 24; amonestación privada a 574, y amonestación pública a nueve.

La Guardia Nacional dijo que no cuenta con personal sancionado penalmente por actos contrarios a la ley en el desempeño de sus funciones desde que inició su despliegue territorial en el país, hace más de cuatro años.

“La institución coadyuva con las autoridades correspondientes en los eventos que se encuentran en investigación por posibles delitos cometidos por nuestros elementos. De igual forma, realiza acciones preventivas que van desde pláticas de concienciación, hasta supervisiones en campo para fomentar entre el personal la cultura de la legalidad y asegurarse de su cumplimiento”, señaló.

La corporación expuso que durante 2022 se sancionó a 14 agentes por infringir el artículo 60 de la Ley de la Guardia Nacional, que establece los deberes y régimen disciplinario de la corporación con un estado de fuerza de más de 128 mil elementos desplegados en 266 coordinaciones regionales en las que se dividió el país para el combate a la inseguridad.

Según el informe, siete de los 14 guardias nacionales fueron removidos, de los cuales uno fue por aceptar pagos durante el servicio; uno por incumplir y no hacer cumplir con diligencia las órdenes recibidas con motivo del desempeño de sus funciones; uno por fomentar la indisciplina; uno por consumir bebidas embriagantes en las instalaciones de la Guardia Nacional, así como presentarse a sus labores bajo sus efectos, y tres por conductas que desacreditan la imagen de la institución de seguridad pública.

Se suspendió temporalmente a siete efectivos: dos por no conducir su actuación con apego y disciplina; uno por incumplir y no hacer cumplir con diligencia las órdenes que recibidas con motivo del desempeño de sus funciones; uno por no abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las instituciones, y tres por conductas que desacreditan la imagen de la institución.

La corporación aseguró que “el personal que infringe la Ley de la Guardia Nacional, así como algún precepto reglamentario, se hace acreedor a un correctivo o sanción disciplinaria de acuerdo a su jerarquía”, la cual no precisó en los más de 10 mil sancionados.

La Guardia Nacional cuenta con el Consejo de Comisarios, el Consejo de Honor Superior y los Consejos de Honor Ordinarios que funcionan con carácter permanente para hacer cumplir la disciplina, precisó.

Sus integrantes están sujetos a un régimen de conducta y, por tanto, quien lo infrinja podrá hacerse acreedor a una sanción que tiene como finalidad corregir de manera expedita la falta cometida y ser un ejemplo para el resto del personal, subrayó la GN.

“Sin menoscabo de lo anterior, al integrante de la GN que en actos del servicio o fuera de éste cometa acciones, sea involucrado o se le relacione en la comisión de hechos con apariencia de delito, corresponde a los órganos de investigación y jurisdiccionales en materia penal, acreditar y en su momento sancionar dichas conductas”, expuso.

