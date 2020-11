Salinas puede regresar cuando quiera; no le tengo coraje, mucho menos odio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no odia al expresidente Carlos Salinas de Gortari ni tiene ningún problema personal, pero lo acusó de empobrecer al pueblo mexicano y convertirse en el “padre de la desigualdad moderna”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal acusó que el exmandatario, junto con su hermano Raúl Salinas de Gortari y su entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCH), Pedro Aspe, repartieron todos los bienes de la nación.

“Engañaron que las empresas públicas que iban a privatizar, también iba a ser con subasta, y no es cierto, se las entregaste tú, tu hermano (Raúl Salinas), Pedro Aspe, secretario de Hacienda, eran los que repartían los bienes de la nación para crear un grupo compacto y con el apoyo de ese grupo compacto tener un poder transexenal, como en su tiempo el maximato con el presidente Calles, nada más que todo eso fracasó, pero ese era el plan”.

"Pero no le tengo coraje, mucho menos odio, no, no, no", dijo.

Carlos Salinas puede regresar cuando quiera a México

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no tiene ningún problema personal con Salinas de Gortari por lo que puede regresar a México de Dublín, Irlanda, las veces que quiera sin ningún problema.

“No es nada personal. Nada de que: A ver, quédate allá en Dublín o dónde estés, no vas a regresar a México. No, puede venir las veces que sea sin ningún problema. No es mi fuerte la venganza, pero no me voy a quedar callado y no voy a decir cómo saquearon al país, el daño que le hicieron a México”, dijo.

