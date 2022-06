Rumbo a elecciones de 2024 hay tiro… ¡pero en el PAN!

El gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco, retomó su reclamo de noviembre pasado a su líder nacional, Marko Cortés, después del resultado electoral del pasado 5 de junio en el que Teresa Jiménez retuvo la gubernatura para su estado.

“Después del resultado electoral del pasado 5 de junio es momento de retomar esta conversación @MarkoCortes”, posteó el gobernador panista en su cuenta de Twitter.

Oorozco registró un mensaje en Twitter del propio Marko Cortés en el que decía: “No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”.

En noviembre se dio un “choque” entre el líder nacional del PAN y los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco y el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Los gobernadores panistas reclamaron y criticaron al líder nacional su "discurso derrotista" y su "mentalidad mediocre" por anticipar derrotas antes de las campañas y las propias elecciones; y en respuesta, Marko Cortés le dijo mentiroso a Martín Orozco y lo acusó de hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la gran batalla y el adversario están afuera, y no dentro del partido.



Marko Cortés agregó que ganaron Aguascalientes en el 2019 y en el 2021, no por el mandatario estatal, sino a pesar de él, y lo volverán a ganar en el 2022.

“¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”, escribió el líder panista en 2021.

Antes, Martín Orozco confirmó que el líder nacional del PAN, le dijo, cara a cara, que se la va a pasar en su entidad en los próximos comicios del 2022 porque será la única entidad que va a ganar, pero también le adelantó que también iba a perder la elección presidencial del 2024.

Martín Orozco consideró las palabras de Marko Cortés como una desfachatez y un descaró al buscar la reelección como presidente del PAN, con una visión de derrota. Y también aseguró que Marko Cortés le dijo que buscarían impulsar a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; al de Yucatán, Mauricio Vila o la propia gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos en el 24, “para ver qué logramos rescatar”.

Lee también: Los auténticos opositores sí caben en la alianza: Cortés

“Le dije: ´entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido´ y me dice: ´es que se va a perder el 22 y el 24´, o sea adelantó que el 24 también lo iba a perder. Y yo dije: ´pues que descaró, que desfachatez´, porque en ese momento andaba buscando la reelección, o sea dónde cabe reelegirse a un candidato, digo a un presidente con esta visión de derrota, porque le agrego algo que, seguramente también causará ruido, pero pues es el momento, ¿no?, dice: ´no, es que es la realidad y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, gobernador de Yucatán y a Marú gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 24´”, dijo el mandatario panista.

Aceptó que él nunca ha estado convencido del liderazgo de Marko Cortés y aseguró que Acción Nacional no merece esa mentalidad mediocre.

“Y ya que tronó, pues que truene con lo que a mí me dijo en persona y lo sostengo, pero creo que el partido no merece esto ni creo que están cantadas las cartas para el 22 y ni para el 24, pero sí es muy lamentable y demasiado mediocre la mentalidad hacia el 22 y el 24", explicó.

"Qué sentirán mis amigos el Güero Aispuro (Gobernador de Durango); Francisco García Cabeza de Vaca (de Tamaulipas) y Carlos Joaquín (de Quintana Roo), que un presidente tenga esa mentalidad. Qué descaro y cinismo de reelegirse porque tiene un control de militancia (...) aunque tampoco me extraña", agregó.

Gobernador de Quintana Roo lamenta acitud derrotista de Marko Cortés

En este contexto, el gobernador Carlos Joaquín González consideró lamentable que el líder panista augure derrotas al PAN, pues es un comentario muy lejano a lo que él consideraba, y luego marcó distancia del PAN, instituto político al que dijo no pertenecer.

“No pertenezco al PAN, pero fue uno de los partidos que me impulsó a llegar a la gubernatura y por supuesto le tengo todo el respeto y cuidado que debemos tener como parte de un esquema político y por supuesto hay que seguir trabajando”, abundó.

Lee también: Víctor Fuentes, senador del PAN, pide excluir a Alito Moreno de la coalición Va por México

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm/ml