Ruiz Massieu y De la Madrid se apuntan para competir en 2024

En el segundo y último día de trabajo del foro Diálogos por México, dos de los cuatro participantes reafirmaron sus aspiraciones presidenciales y coincidieron en que el PRI debe ser humilde, reconocer sus errores, no repetirlos y buscar alianzas, pues no pueden ir solos en 2024.

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu Salinas reiteró que buscará ser candidata presidencial y criticó duramente a su partido. Afirmó que hoy la sociedad está des- ilusionada del tricolor.

Indicó que hoy el PRI utiliza la institucionalidad como una excusa para quedarse callado, simula, reparte cuotas y opera en favor de los intereses de unos cuantos, por lo que llamó incluso a renovar la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

“La dirigencia nacional del partido debe convocar a una elección anticipada que pueda acompañar en esta nueva etapa de la alianza, sobre todo cuando son los liderazgos de los otros partidos los que han dicho que necesitan otros interlocutores para poder pensar en esa nueva etapa”, dijo.

La legisladora expuso que los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, y para 2024 el PRI no puede llegar solo.

“Estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”, sentenció.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien no se destapó, señaló que su gobierno es el primero en ganar a través de una “alianza real”.

Por ese motivo llamó a los priistas a dejar la soberbia de lado, y buscar alianzas con otros partidos de oposición.

“Sí podemos ganar procesos electorales si nos juntamos, si estamos unidos, si nos quitamos la soberbia, si mantenemos la fuerza, porque el PRI es más que cualquier persona y más que cualquier grupo político. En el PRI todos somos iguales y les vamos a demostrar de qué estamos hechos”, subrayó.

Enrique de la Madrid aseveró: “Sí aspiro a la candidatura presidencial”, pero advirtió que sólo a través de una alianza opositora.

“Juntos sí podemos, necesitamos formar un gobierno de coalición en el que cabemos todos, es así como podemos salvar a México, lo que está en juego es el país”, indicó el exsecretario de Turismo. Reconoció que el PRI del pasado “no fue capaz de reducir la brecha de la pobreza, no fue capaz de enfrentar exitosamente a la delincuencia y fue omiso al tolerar actos de corrupción”.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, explicó que el PRI está ante la oportunidad histórica de establecer un diálogo abierto y franco “para aportar entre todos una fórmula que nos permita convencer al electorado que necesitamos corregir el rumbo”.

Dijo que el país requiere un PRI unido, “me queda perfectamente claro que mi tarea es morirme en la raya para entregar el estado a un priista”.