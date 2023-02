Rocío Abreu debe dar la cara y explicar aparición en videoescándalo: Monreal

Ricardo Monreal Ávila recomendó a Rocío Abreu, senadora de su bancada, dar la cara después que apareció en videos recibiendo fajos de dinero en oficinas del gobierno de Gobierno de Campeche.

El coordinador parlamentario de Morena informó también que pidió a la senadora Claudia Balderas cumplir con los pagos atrasados que tiene con un particular por la renta de una casa-habitación, en la colonia Del Valle.

En entrevista, reveló que habló con las dos legisladoras para “intentar tener todo bien, cuidar todo, cubrir todas las responsabilidades y tener claro que el ejercicio es tan transparente, que estamos sometidos al escrutinio diario de personas y medios”.

Sobre la campechana Rocío Abreu, indicó que ella le dijo que "está tranquila, que no tiene problemas y que va a esperar que todo se aclare”.

“Y la senadora Claudia, también. Yo lo que digo es que cumpla" con el adeudo que tiene con su casera, expresó.

“Yo no firmé el contrato, no soy aval, pero es ético y moral que cumplan los senadores con sus responsabilidades. (…) Yo le dije que cumpla y que resuelva. (…) A Claudia Balderas la estimo. Y me dijo que ya está viendo eso, que está buscando un abogado”.

Respecto a la negativa de Rocío Abreu de enfrentar a los medios de comunicación, Ricardo Monreal afirmó que "siempre hay que dar la cara.

Yo es lo que creo, siempre hay que hacer lo mejor para transparentar nuestro trabajo y nuestro desempeño. (…) Lo importante es siempre ser intachables frente a la sociedad. La gente nos está viendo y los representantes populares somos fácilmente criticables cuando cometemos excesos escudados en nuestra función y en nuestro fuero. No es correcto, no es conveniente hacerlo. Y al contrario, tendremos que ser ejemplo de ciudadanía y no cuestionamiento de la misma”.

Sobre el escándalo del video en las instalaciones del gobierno de Campeche, el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, declaró que no se puede tapar el sol con un dedo. "No son uno ni dos videos los que han circulado de los personajes de Morena recibiendo dinero presuntamente desviado, público y con fines electorales. A la luz de las mexicanas y los mexicanos todos los actos presuntamente de corrupción de Morena y sus aliados van a quedar registrados”, advirtió.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no se trata de salir a decir “nos están atacando, nos están señalando. Una vez que salió una evidencia tan fuerte, se tiene que salir a explicar para qué fueron esos recursos y quién los dio, porque raramente se tapa a quien los entrega. Simplemente se ve quién los recibe”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

