Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, da positivo a Covid-19

A través de sus redes sociales, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, informó que dio positivo a Covid-19.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo a coronavirus”, escribió.

Añadió que se comunicó con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para seguir puntualmente las indicaciones.



Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020