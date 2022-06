Ricardo Monreal llama al PAN, PRI y PRD a "no afectar funcionamiento institucional del país"

El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la prudencia a la coalición Va por México, conformada por PAN-PRI-PRD, y que reconsidere la moratoria legislativa a la que ha convocado.

El líder de la mayoría parlamentaria en el Senado pidió conciliar posiciones y que no se interrumpan los procesos legislativos, ya que advirtió, "eso perjudicaría el funcionamiento institucional del país".

“No vamos a cuestionar las estrategias o tácticas electorales de los distintos institutos políticos, pero la convocatoria es a procurar que la vida institucional del Congreso continúe y que no paralicen las labores de este Poder de la Unión, que es indispensable para la vida de la República”, expresó.

Anunció su disposición de sostener una reunión con todos los coordinadores y las coordinadoras de los grupos parlamentarios en el Senado, para tomar una decisión al respecto, y que la prudencia y la serenidad sean las que priven en los próximos días.

“Pongámonos de acuerdo, vayamos por consenso o por acuerdo, a lograr actualizar el marco normativo que es indispensable en nuestro país. No se puede paralizar a un Poder de la Unión, no es correcto, y por eso hago un llamado prudente, con honestidad, a que esto no se presente y no interrumpa el trabajo legislativo”, puntualizó.

Monreal Ávila lamentó el “paro constitucional” anunciado por la coalición opositora, que hizo pública su decisión de no aprobar ninguna modificación a la Constitución en lo que resta de la Legislatura.

“Ahora necesitamos que la productividad legislativa no se paralice. Este paro constitucional anunciado este día por la coalición Va por México, simple y sencillamente se inscribe en una estrategia y en una táctica de ellos que respetamos; pero que les pedimos, no se afecte el funcionamiento de las Cámaras legislativas”, insistió.

