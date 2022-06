Ricardo Monreal exige piso parejo y llama a "abandonar la simulación y la hipocresía"

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, llamó a la dirigencia nacional de Morena a garantizar piso parejo en la selección al candidato o candidata de ese partido para la Presidencia de la República.

Desde Coahuila, le pidió al partido abandonar la exclusión, así como la simulación y la hipocresía.

"Para salir victoriosos el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía", señaló.

El legislador pidió no olvidar el credo filosófico de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, "y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de un pequeño grupo; no a facciones, no a facciones".

Aseguró que es indispensable fijar reglas claras para la elección de dirigentes políticos y gobernantes en Morena.

"Pido parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones", señaló.

Monreal Ávila advirtió que él se mantendrá en Morena: "Nos vamos a mantener en Morena, vamos a luchar en Morena, vamos a luchar a la buena porque somos fundadores de Morena".

