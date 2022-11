Ricardo Anaya reitera llamado para defender al INE

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, hizo un nuevo llamado a la ciudadanía y partidos de oposición para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

En un nuevo video que compartió en sus redes sociales, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer a dicho órgano electoral para volver a los 70, cuando un solo partido gobernaba a todo el país.

“Cuando un solo partido gobernaba todo, cuando el gobierno era juez y parte y organizaba las elecciones”, señaló.

También lee: Perversa y desesperada, intención del gobierno de apoderarse de hasta 6 billones de pesos de activos financieros: PAN

Recordó que “después del fraude de 1988” y gracias a una serie de reformas “siempre impulsadas por la oposición” (1989-90, 1993, 1994 y 1996), surgió el IFE, hoy INE, como el instituto encargado de organizar las elecciones.

"Este salto democrático se afianzó cuando el IFE alcanzó su plena autonomía. Desde entonces, los ciudadanos mandan en México, o sea, la gente con su voto pone y quita a los gobernantes”, indicó.

El líder panista, sostuvo que gracias al IFE y a la creciente participación ciudadana, “quedó atrás la época en que un solo partido gobernaba todo”. Por eso hoy el mapa político de México es tan distinto al de antes del IFE, hace 25 años.

También lee: Reforma electoral no debe regresarnos a pasado autoritario ya superado: Lorenzo Córdova

"Hoy, la gente decide, tan es así, que en el 67% de las elecciones hay alternancia, es decir, los ciudadanos quitan al que está en el gobierno y ponen a un partido distinto. Eso significa que hoy los políticos saben que si no hacen las cosas bien los pueden quitar. Si no atienden a la gente, si no resuelven problemas, si no dan resultados, la gente los puede quitar. Como más de la mitad de las veces pasa”, explicó.

Anaya Cortés acusó al Ejecutivo Federal de querer echar atrás los avances en democracia.

"La razón es bien sencilla: quiere tomar el control de las elecciones. Quiere todo el control, todo el poder, como era antes. No es de extrañar, si se recuerda dónde estaban Bartlett y López Obrador en aquellas épocas en que no existía el INE. Bartlett era el encargado de las elecciones cuando se hacía fraude, fue el autor de la caída del sistema en 1988, ¿Y dónde estaba López Obrador el día de ese fraude? López Obrador era parte del PRI cuando fue el fraude del 88, con la supuesta caída del sistema”, declaró.

Finalmente, Ricardo Anaya, advirtió que la reforma electoral implicaría "un grave retroceso democrático, que le haría mucho daño al país", por lo que insistió en no permitir que debiliten ni mucho menos desaparezcan al INE: “Digamos sí a la democracia. Sí a un INE fuerte, autónomo e independiente”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om