Retira Senado dictámenes sobre reducción de multas a partidos y reelección consecutiva de legisladores

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, acordaron retirar los dictámenes para disminuir las multas que aplica la autoridad electoral a los partidos políticos y para establecer la reelección consecutiva de legisladores.

En sesión de ambas comisiones, todos sus integrantes coincidieron en que no es momento de entrar a esos debates, por lo que esperarán el resultado de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo y su llamado Plan B, para volver a abordar esos temas.

La minuta que envió la Cámara de Diputados propone establecer un tope a las multas que se aplican a los partidos políticos, equivalente a un máximo del 25 por ciento de sus prerrogativas ordinarias mensuales.

El dictamen que se disponían a discutir y que Morena y sus aliados proponían avalar, establece que es indispensable poner un tope máximo a las multas económicas que imponen el INE y el Tribunal Electoral, pues “los principios rectores del sistema electoral son vulnerados con la reducción de hasta 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos”.

El senador del PAN Damián Zepeda, criticó que el grupo mayoritario pretenda imponer estos cambios a la ley en su propio beneficio.

“Lo que quieren es ‘me porto mal, me multan, no me puedes quitar el dinero’. Oye, pues eso está mal. ¿Por qué no le ponen una propuesta igual a los ciudadanos si tienen una multa de tránsito? La verdad de las cosas es que me parece un absurdo y es recurso público en todo caso, pues si te quitan tu recurso público porque te portaste mal, pues ve y consigue financiamiento privado”, señaló.

Ante la inconformidad de algunos legisladores de oposición y el debate generado en la opinión pública, los presidentes de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos plantearon retirar el dictamen y posponer su discusión y votación.

“Coincidimos en la prudencia de retirar estos dos temas, estos dos proyectos de discusión del orden del día para dar un mayor tiempo al análisis, al estudio. Son temas delicados y creo que es del máximo interés para la ciudadanía que trabajemos además con un mayor tiempo, para atender las propuestas y las observaciones de cada una y de cada uno que aquí han manifestado”, expresó la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación.

maot