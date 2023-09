El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales “a dar la cara” y que resuelva la controversia que impide la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, Coahuila y el caso contra un gran contribuyente que debe 25 mil millones de pesos a la hacienda pública.

“Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve (...) si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, y se queda callado, no habla”, acusó.

Dijo que el ministro Aguilar Morales debe informar y “dar la cara, con argumentos”, que diga que no tiene ningún plazo “como lo han filtrado en los medios” y que se puede llevar todo el tiempo con ese caso.

“Pero que lo diga, que le informe o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila”.

El Mandatario también arremetió en contra del Consejo de la Judicatura Federal —encargado de revisar la actuación del Poder Judicial— porque, dijo, “no dicen nada”.

Urge reforma

El Presidente insistió en que es urgente una renovación del Poder Judicial de la Federación y la mejor manera de iniciar es que se elija a los jueces, magistrados y los ministros de manera directa: “Que sea el pueblo el que los elija. El pueblo tiene un juicio, un instinto certero y va a saber elegirlos bien”.

Señaló que propondrá al Congreso una iniciativa constitucional en la materia para que así como los ciudadanos eligen a los presidentes municipales, regidores, al Cabildo en un ayuntamiento; a los diputados locales, diputados federales, a los gobernadores, a los senadores y al Presidente, se elija a los jueces, magistrados y ministros.

“Es muy importante esa reforma y voy a enviar la iniciativa. Claro que se requiere que haya mayoría calificada, porque ahora, si la envío, el bloque conservador, que tiene enjuagues con el Poder Judicial, va a rechazar la iniciativa”.

Aseguró que esperará el resultado de la elección federal de 2024 y, si hay mayoría de los que quieren la transformación, eso va a facilitar que pase dicha reforma. “Porque eso hace falta, se necesita gente recta en el Poder Judicial, incorruptibles y representantes del pueblo, no empleados de los potentados, (...) que no sea el dinero el que domine”, señaló.