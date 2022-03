La tarde de este miércoles, el Senado de la República votó un punto de acuerdo para citar a comparecer de inmediato a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para que expliquen el estatus de los permisos para la construcción del Tren Maya y los motivos para el cambio del trazo en el tramo 5 y la tala o remoción de más de 20 mil árboles.

Con una votación cerrada de 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, Morena y sus aliados frenaron el punto de acuerdo para que rindan cuentas Javier May (Fonatur), Blanca Alicia Mendoza (Profepa) y a María Luisa Albores (Semarnat),

En la votación hubo varios ausentes como la senadora Lilly Téllez, que recientemente se unió a la bancada del PAN, así como los legisladores del Verde Ecologista: Manuel Velazco, Raúl Bolaños y Gabriela Benavides; situación que no pasó desapercibida en redes sociales y que de inmediato le atrajo críticas a LillyTéllez.



La usuaria de Twitter @MarcelaSaebL le cuestionó “¿Por qué no votaste senadora @LillyTellez? ¿Qué pasó aquí?” y la legisladora le respondió en la red social que fue debido a cuestiones de salud.



A quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta:

No fui al senado hoy por un asunto de salud; tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos. https://t.co/mREtlNw2xA — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 30, 2022

“Tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos”, respondió Téllez a la usuaria, además de agradecer por la pregunta.

Sin embargo, más usuarios se sumaron a la discusión para resaltar que, la ahora legisladora de Acción Nacional posteó una foto en la que se le ve con un carcaj en la espalda y sosteniendo un arco, para ironizar que “un día antes estaba muy bien”, la senadora.



Un día antes andaba muy bien https://t.co/wPz5WqGSO7 — Pippo (@JegErPippo) March 30, 2022

Otros se dijeron decepcionados de la senadora, quien abiertamente se ha confrontado con el presidente López Obrador por estar en desacuerdo con sus propuestas, reformas y acciones de gobierno.

Lee también: “AMLO no me regaló nada, al contrario me quedó a deber”, asegura Lilly Téllez

“Empezaba a pensar que podía ser buena opción @LillyTellez. Me equivoqué. Todos son iguales. Que decepción. Lo mismo con @JosefinaVM En serio deprime cada vez más estar gobernados por esa bola de gente que no hace NADA”, le recriminó otra usuaria.



Empezaba a pensar que podía ser buena opción @LillyTellez Me equivoqué. Todos son iguales. Que decepción. Lo mismo con @JosefinaVM En serio deprime cada vez más estar gobernados por esa bola de gente que no hace NADA. — Mariana Vg (@MarianaVG335) March 30, 2022

Incluso Gonzalo Monroy, consultor en materia de energía, sugirió a Téllez que tomara una licencia médica para atenderse y acordara con su suplente en el Senado para la emisión de sus votos en el pleno ante situaciones de salud, pues enfatizó que “no es admisible que por este tema, enteramente personal, falte a la obligación que tiene con los mexicanos”.



Senadora, Si tiene problemas de salud, tome licencia médica y atiendase, cuídese. Su salud va por delante. Haga acuerdos con su suplente para el sentido de su voto. No es admisible que por este tema, enteramente personal, falte a la obligación que tiene con los mexicanos. https://t.co/v6sDBWQFSi — Gonzalo Monroy (@GMonroyEnergy) March 30, 2022

Cabe destacar que durante la votación de este miércoles en el Senado, la bancada del PAN subió a tribuna para mostrar fotografías de la tala de árboles y reproducir un video en el que aparece AMLO.

“... ¿No van a cortar ni un sólo árbol? -se le pregunta.

-Ni un sólo árbol -responde López Obrador.

-¿No van a tumbar ningún árbol? -Se le insiste.

-Ni uno sólo, ninguno…”.

La senadora albiazul Mayuli Latifa Martínez recordó que entre especialistas, ambientalistas, biólogos, científicos y organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación por las “múltiples irregularidades” con las que se construye esta obra que, sino se corrigen podrían causar un daño irreversible al medio ambiente.

Lee también: “Quiero mover almas”: Lilly Téllez se afiliará al PAN tras ser destapada para el 2024

“AMLO no me regaló nada, al contrario me quedó a deber”, asegura Lilly Téllez

La confrontación más reciente de la senadora Lilly Téllez se dió cuando la legisladora aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le regaló nada, luego de haber obtenido un curul en la Cámara de Senadores en 2018 cuando formaba parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de sus redes sociales, la legisladora le respondió a la periodista Fernanda Tapia, quien dijo que Téllez era senadora “plurinominal”, término del que difirió la funcionaria sonorense.

“Fernanda Tapia no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos”, escribió Téllez.



ardm/rmlgv