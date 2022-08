Reprochan a Adán Augusto López por dejar "plantados" a senadores de Morena en plenaria

En el marco de la reunión plenaria de los senadores de Morena, fue reprochado el desaire del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien canceló este lunes su participación en este cónclave.

El senador José Antonio Álvarez Lima reprochó la ausencia de Adán Augusto López Hernández y cuestionó si los senadores han cumplido, por qué el titular de la política interior no asistió a este encuentro.

“Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, por eso y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación, si hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación?", declaró Álvarez Lima.

"Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador.

De la misma manera, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros; un grupo de radicales y duros por un lado, y quisiera suponer que hay otro grupo de superficiales y blandengues, que es lo contrario de los radicales y los duros, yo francamente no creo en esta división", añadió el legislador de Tlaxcala.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl y ante toda la bancada morenista, Álvarez Lima agregó: "Estoy seguro de que por encima de las naturales diferencias que todos tenemos por nuestra biografía que representamos, todos, y hasta ahora, lo hemos demostrado, somos leales al compromiso de legislar a favor del pueblo”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, llamó a los secretarios de Estado a actuar con sensibilidad frente a las demandas de la población.

Asimismo, informó que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, canceló de última hora su asistencia a la reunión plenaria de su grupo parlamentario en el Senado que se desarrolla este martes en la vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara Alta.

Sin explicar los motivos, Mario Delgado se disculpó con los senadores por no poder acudir a la sesión en la que su participación estaba programada a las 18:00 horas.

Esta es la segunda cancelación de participantes en el cónclave morenista en menos de 24 horas, ya que ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se excusó con el argumento de que tiene compromisos fuera de la Ciudad de México.

Félix Salgado, senador por Guerrero, planteó que debe hacerse un esfuerzo por preservar la unidad y conciliar el interés de los aspirantes a presidir el Senado.



