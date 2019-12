Religiones solicitan espacio en radio y tv

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice) ha solicitado en dos ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador evaluar la posibilidad de entregarles concesiones de radio y televisión.

Esta propuesta la ha puesto sobre la mesa durante dos reuniones, en febrero y marzo de este año, con el Mandatario federal —emanado de la izquierda— que se han realizado en Palacio Nacional. En el segundo encuentro participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con Arturo Farela, dirigente de Cofraternice, la encargada de la política interna del país revisaría la legislación y “la pertinencia” para que la petición de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas se haga realidad.

Durante las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se ha considerado como viable que las Iglesias de todas las expresiones puedan tener acceso a radio y televisión para difundir sus ideas.

“Yo no me opongo a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas. Somos parte de un Estado laico, pero que haya libertades también en medios para que todas las creencias se expresen, porque siento, esto es muy personal, que no perjudica”, ha señalado el Ejecutivo federal.