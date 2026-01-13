La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, tras el receso escolar de fin de año, regresaron a clases 23.4 millones de alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica.

La dependencia explicó que el retorno a las actividades escolares incluyó a 243.9 mil niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria, en las 32 entidades del país.

Para el caso de las comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior, la SEP detalló que éstas retomaron actividades académicas desde el pasado 5 de enero, según los calendarios establecidos por las distintas instituciones educativas.

En ese sentido, precisó que con respecto a la Educación Media Superior iniciaron clases casi 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional.

Añadió que en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnos, en 11.7 mil escuelas públicas y privadas, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

En total, dijo, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos de los tres tipos educativos retomaron las actividades escolares.

Además, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se entregará un apoyo para el ciclo escolar 2026-2027 directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria de primero a sexto grados, a fin de que las familias cubran gastos de útiles escolares y uniformes.

Recordó que desde el 5 de enero la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina para un millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas del país, donde recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.

Con ello, la dependencia sostuvo que refrenda el compromiso del gobierno de México con una educación pública incluyente y con igualdad de oportunidades, y destacó que este apoyo contribuye a fortalecer la economía familiar y a garantizar la continuidad de los niños dentro del Sistema Educativo Nacional al reducir las barreras económicas que pueden afectar su desarrollo escolar.