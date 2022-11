Refrenda PAN defensa del INE y condiciona alianzas a defender instituciones

La dirigencia nacional del PAN dijo que se refrendó la defensa al INE frente a la iniciativa presidencial en materia electoral, a la cual consideró como la batalla más importante que enfrentará el país, y condicionó la construcción de alianzas y coaliciones con otros partidos de oposición al compromiso de la defensa de las instituciones democráticas del país.

En el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, su líder, Marko Cortés, anunció también que el expresidente Vicente Fox acudirá con los panistas a la marcha de este domingo convocada por la sociedad civil.

Durante su discurso ante casi 2 mil asambleístas, expuso que “viene para mí la batalla más importante y simbólica que enfrentaremos, y es frenar el intento por desaparecer, debilitar o controlar al Instituto Nacional Electoral y a los Tribunales".

“El INE no se toca y la democracia no se debilita. Ya veremos cómo votan a la hora de la verdad los partidos que se dicen opositores, estaremos observando”, dijo ante la consigna de los asambleístas que acompañaron “el INE no se toca, el INE no se toca”.

Lee también: Avión presidencial será de Mexicana de Aviación

Afirmó que el PAN encontrará un mecanismo de acuerdo político para buscar conservar la libertad y la democracia para dar certeza de un proyecto de país, que sume a los opositores, poniendo por encima el interés de la nación y no intereses personales, “por lo que no hablaremos de ningún tipo de coalición partidista si antes no se habla de cuidar y defender a México, que esa es nuestra prioridad”.

Dijo que la alianza segura del PAN será con la sociedad civil, que cada vez levanta más la voz con los liderazgos sociales y partidistas, que no se doblan, que no le tienen miedo al régimen, y también se establecerían alianzas con instituciones políticas que quieran ser opositores en los hechos.

“Por eso, con absoluta convicción y sin titubeos, refrendamos a México que una vez más contará con Acción Nacional. Lo decimos fuerte y claro: ¡El INE, el INE no se toca!”, insistió.

Cortés destacó la presencia de las gobernadoras Maru Campos, de Chihuahua; Tere Jiménez, de Aguascalientes; de los mandatarios Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Vila, de Yucatán, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.



Lee también: Marcha a favor del INE, el inicio del fin de AMLO: Muñoz Ledo

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf