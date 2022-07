Refrenda Nueva Izquierda política de alianzas y fortalecimiento del PRD

La corriente Nueva Izquierda refrendó la política de alianzas del PRD de cara al 2023 y 2024 y el liderazgo de Jesús Zambrano, se reconocieron los malos resultados en el pasado proceso electoral y se comprometieron a buscar fortalecerlo con una mayor apertura para atraer a los ciudadanos de izquierda y de centro izquierda que están decepcionados con el gobierno autoritario y dictatorial de la 4T.

En el marco de una Reunión Nacional de Nueva Izquierda y previo al Consejo Nacional del PRD, se realiza un balance de la situación del partido, los resultados electorales y el tema de la Alianza Va por México, así como la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por romper está coalición de cara al 2024.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo al Universal en el marco del evento que se realizó un balance y un debate que enriquezca y fortaleza al partido de cara al 2023 y 2024.

Comentó que en el tema de las alianzas, están convencidos en Nueva Izquierda que al margen del eventual relevo en las dirigencias del PRD, PAN o PRI, estás deben prevalecer, pues es el único camino para enfrentar a Morena y a López Obrador en el 2024.

Reconoció que el PRD se debe fortalecer para enfrentar a este gobierno autoritario, pero también la alianza oposición frente a la evidente pretensión de deshacerla por parte del grupo de la 4T.

Por su parte, Jesus Ortega, consejero nacional del PRD y parte de los líderes de Nueva Izquierda, reconoció que en las última elecciones hubo malos resultados para el partido por lo que es necesario una revisión profunda que permita enmendar errores y buscar atraer a millones de ciudadanos de izquierda y centro izquierda que están decepcionados del gobierno autoritario e inepto de López Obrador.

"Hay que ir a fondo y si eso significa abrir al PRD plenamente como cuando lo fundamos, hay que hacerlo. Aquí todo está a revisión, hasta los cargos y liderazgos", indicó.

Refrendó su respaldo a la política de alianzas del PRD porque dijo es la única vía para frenar que en México se instale una dictadura de Morena y López en el 2024.

Luis Espinoza Chazaro, coordinador del sol azteca en San Lázaro, cerró filas con la política de alianzas, con el liderazgo de Jesús Zambrano al frente del PRD y dijo que es necesario que el partido se vea reflejado en la conformación de los gobiernos que ganaron en alianza en la última elección.

Durante su participación, la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras llamó al cierre de filas dentro de su partido y a apoyar al dirigente nacional Jesús Zambrano, ante el riesgo de “caballitos de Troya” para derribarlo. Dijo que unidos los perredistas recuperarán la capital del país en 2024.

“Tenemos que ser solidarios con nuestro partido compañeros, no se puede criticar cuando no se está en la trinchera. No vamos a dejar que avance el retroceso; los que avanzaremos seremos los perredistas”, afirmó.

La Reunión Nacional de Nueva Izquierda fue el Salón Gran Forum de la Ciudad de México.

maot