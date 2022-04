Enviada a la Cámara de Diputados desde el 30 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma eléctrica ha tenido una amplia discusión a favor y en contra.

Esta iniciativa, que busca suplantar y eliminar los cambios aprobados en la reforma energética de 2013, tuvo incluso foros de Parlamento Abierto a inicios de 2022, con la participación de expertos en el ramo energético, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, por acuerdo con la oposición, esta iniciativa sería votada una vez pasada la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril, donde se planteó la continuidad del presidente López Obrador en el cargo, a fin de no influir en la discusión.

La discusión inició este lunes, primero en comisiones y después en el pleno. Una vez ahí, los diputados de la mayoría acordaron votar la iniciativa del Ejecutivo federal este martes; sin embargo, ante el rechazo a ésta por parte de la oposición y su amenaza de votar en bloque, se aplazó hasta el domingo 17.

Lee también Morena acusa a oposición de meter a cabildero italiano al pleno de San Lázaro en discusión de reforma eléctrica

¿Qué propone la reforma eléctrica?

En palabras del presidente López Obrador, su proyecto de reforma eléctrica busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de garantizar el abasto de electricidad a todo el país "a precios justos".

Con ello, la CFE pasaría a ser una institución con "personalidad jurídica propia"; es decir, un organismo del Estado. También se contempla eliminar a las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y la Nacional de Hidrocarburos (CNH) e integrar el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE.

La CFE pasaría a manejar el 54% del mercado eléctrico, siendo la única capaz de comprar y suministrar energía, mientras que se limitaría el mercado en 46% a las empresas privadas.

“Estamos tratando de resarcir la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, porque se decide, en esta iniciativa, que la la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46 se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia", indicó el Presidente.

Lee también Diputada del PRI llega con oxígeno por neumonía para votar la reforma eléctrica, pero Morena cambió fecha

Asimismo, dijo en su conferencia mañanera del 1 de octubre, se pretende que no haya incrementos en los precios de este recurso por encima de la inflación.

El manejo del litio en la reforma eléctrica

En la iniciativa de reforma, el presidente López Obrador propuso que el manejo y extracción del litio que se encuentra en territorio mexicano sea exclusivamente de la nación.

El mineral, al igual que el petróleo, no podría ser explotado por empresas extranjeras ni se les podría dar concesiones o contratos para ello, al considerarlo un recurso estratégico.

“Es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa. Tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico, como el petróleo, entonces ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos, y además adelanto, vamos crear una empresa de México, de la nación para el litio”, adelantó en febrero el presidente López Obrador.

IMCO y Cofece advierten sobre aprobación de reforma

En comunicados por separado, desde que se anunció la iniciativa de reforma, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) han advertido sobre su eventual aprobación.

Lee también Oposición se acuartela en San Lázaro, pero Morena les cambia la jugada

Ambos organismos señalan que de aprobarse, la reforma terminaría con la competencia en generación y comercialización de electricidad para crear un monopolio estatal carente de regulación.

Además de verse superada por la demanda, alertan sobre que la CFE quedará, indebidamente, a cargo de las tareas de regulación y de política pública, al fijar las tarifas e incluso tendrá el control y planeación del sistema eléctrico.

Aunado a la eliminación de mecanismos para velar por la confiabilidad del sistema, procurar la equidad de los participantes, aplicar una regulación neutral y técnica, así como fomentar energías limpias.

Esto último, ya que la reforma elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL) los cuales se otorgan por cada megawatt-hora de energía generada en centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014, al desaparecerlos, apuntan, es posible que México no cumpla con su compromiso de generar al menos 35% de energía limpia para 2024, creando así un conflicto en el Acuerdo de París.

Lee también Advierte AMLO que si rechazan reforma eléctrica promoverá una iniciativa para proteger el litio

En cuanto al litio, consideran que establecer la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, se genera una reducción a las posibilidades del desarrollo tecnológico.

En resumen, la iniciativa que reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, eleva los costos, daña el medio ambiente y la economía de los ciudadanos.

Bancadas de oposición mantienen rechazo a reforma

Aunque el grupo integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde aceptó integrar 9 de sus 12 propuestas a la iniciativa de reforma eléctrica, el bloque opositor mantiene firme su rechazo a la iniciativa del presidente López Obrador.

Va por México (PAN, PRI y PRD), junto a Movimiento Ciudadano, piden a sus pares de Morena que tengan más apertura para discutir la propuesta y no "aferrarse" a lo presentado por López Obrador.

Lee también Roberto Rock - La reforma que nos electrocuta

Ayer, durante la discusión, la bancada del PRI, en voz del diputado Pedro Armentía López, dejó claro que seguirá siendo una oposición firme, “sin miedo a ser exhibidos y sin temor a represalias”, y pidió a la bancada morenista “revelarse”.

“Dicen desde Palacio Nacional 'revélense', yo le digo al grupo mayoritario revélense ustedes, porque tuvieron la oportunidad de hacer una reforma con las voces de todos, no al final querer modificarla al ingresar algunos puntos”, arengó.

Cambian votación al domingo

Con el pretexto de que la iniciativa se "socialice" más, la bancada de Morena y sus aliados modificaron el día para la votación de la reforma.

Programada inicialmente para este martes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aplazó la votación para este domingo, luego de que los legisladores del PAN, PRI y PRD amenazaran con quedarse a dormir en el recinto legislativo y evitar que se les bloqueara la entrada.

Pese a este movimiento, las bancadas de oposición aseguran su firme rechazo a la iniciativa y auguran que ésta no pasará, pese al apoyo del PT y del Partido Verde.

“La reforma eléctrica no va a pasar, no importa qué día o a qué hora la quieran votar”, afirmó el panista Santiago Creel.

jabf