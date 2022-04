La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a reflexionar su voto en las próximas elecciones y tomar en cuenta qué partidos políticos y diputados traicionaron a la patria al rechazar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en la ceremonia de reinicio de la inscripción al padrón de beneficiarios del programa de adultos mayores, la gobernante capitalina sostuvo que los legisladores de oposición defienden a las empresas trasnacionales en contra de México y se muestran tal como son, por lo que aseguró que el pueblo “los va a sancionar”.

“La próxima vez que votemos, la próxima vez que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria. De ese tamaño es la decisión que se tomó el día de ayer así que hay que aprender a reflexionar escuchar y a decidir porque México es de las y de los mexicanos”, puntualizó.

Lee también "Alcé la voz por ti, por tu futuro": Diputada del Verde explica su voto en contra de la reforma eléctrica

Claudia Sheinbaum dijo tener la certeza de que en la próxima legislatura habrá las condiciones para que se apruebe la reforma eléctrica, porque en las elecciones federales de 2024 el pueblo de México le dará otra configuración al Congreso de la Unión para que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría calificada que requieren las reformas a la Constitución.



“Si no fue ahora tendrá que ser en el siguiente Congreso y además estoy segura que en el siguiente Congreso de la Unión, el pueblo de México va a ver por su futuro y eso significa poder tener una mayoría de las dos terceras partes para poder aprobar los cambios constitucionales”, indicó.



Lee también Rechaza AMLO enviar una nueva reforma energética en lo que resta de su sexenio

La jefa de gobierno remarcó que los diputados que votaron contra la reforma eléctrica son traidores a la patria, no porque estén en contra de una iniciativa de reforma, sino porque no defienden a la patria, no defienden a la nación, a los recursos naturales ni al sector eléctrico nacional.



“¿Cuál es el fondo? Están entregando los recursos públicos y permitiendo que continúen una situación en donde están vulnerando el sistema eléctrico nacional y queriendo seguir entregando los recursos públicos a empresas extranjeras y eso tiene enormes efectos. No solamente es un tema político, no solamente es un tema ideológico, es un tema técnico en donde se pone en riesgo el propio sistema eléctrico nacional”, enfatizó.

Lee también Revés a reforma eléctrica no es una derrota, es un triunfo para la democracia: AMLO



jabf