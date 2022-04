El excandidato presidencial, Ricardo Anaya celebró que la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, “la llamada ley Bartlett”, no haya alcanzado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que fue posible, dijo, "gracias a que la oposición presentó un frente unido para cerrarle el paso".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el panista sostuvo que “la oposición unida le sirve mucho a México”, pues logró frenar “otra necedad del presidente y de su gobierno”.

Para Anaya, la iniciativa de reforma eléctrica “iba a causar muchísimo daño”, porque “pone la energía cara y sucia, por ejemplo, la que se produce quemando combustóleo, el subproducto más contaminante del petróleo, por encima de las energías limpias, que se producen con el viento y con los rayos del sol".

“¿En qué cabeza cabe poner energía sucia y cara por encima de la que es limpia y más barata?”, cuestionó, y agregó que con esa reforma, además, “nos querían regresar al tiempo de los monopolios de Estado”.

Lee tambié n Tiran reforma eléctrica de AMLO; van por negarle otras

Ricardo Anaya sostuvo que el bloque de Morena y sus aliados “hicieron de todo para pasar la iniciativa”, como “bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no pudieran votar. Y cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha a última hora, para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas su iniciativa no pasó, porque lo oposición unida lo impidió”.

Por ese motivo, consideró que la unidad es la clave para las elecciones de 2024.

"En 2024 los vamos a sacar, porque han dado pésimos resultados: tenemos una economía estancada, más pobreza y un país inseguro, donde la gente vive con miedo. Los vamos a sacar. Y con un mejor manejo de la economía, el apoyo y los servicios que la gente recibe no se van a quitar: habrá más apoyo y mejores servicios, especialmente en salud y educación. La buena noticia es que sí hay de otra y la unidad es el camino”, reiteró.

Finalmente, advirtió que la próxima batalla es defender al INE, porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia.

"Y eso no lo podemos permitir, hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad, y debe seguir unida para servirle a México”, concluyó.

Lee tambié n Ahora, el litio; tras revés a la reforma eléctrica, diputados reciben iniciativa de AMLO para nacionalizarlo

La oposición UNIDA le sirve mucho a México. La ley Bartlett iba a causar muchísimo daño, porque pone la energía cara y sucia por encima de las energías limpias.

La próxima batalla es defender al INE. La oposición debe seguir UNIDA para servirle a México. pic.twitter.com/YUl39qBmfk — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 18, 2022

jabf