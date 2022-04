Reforma eléctrica de AMLO, en recta final de su vía crucis

No han sido pocos los rechazos que los diputados de la oposición han manifestado ante la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a solo dos días de que se discuta y vote en el pleno de San Lázaro, los legisladores han hecho pocos actos de presencia en vísperas y durante Semana Santa.

A pesar de que hasta antes del 7 de abril los diputados no tenían pensado sesionar sobre ningún tema, de última hora los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordaron solicitar convocar a dos días de sesiones para debatir, primero en comisiones y luego en el pleno, la reforma eléctrica.

Aunque los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo, poco pudieron hacer y quedaron instalados los dos días a sesionar: el lunes 11 y martes 12 de abril.

La primera sesión se llevó sin mayores problemas, la iniciativa avanzó hasta donde Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde pudieron, dejando la votación para el día siguiente en el pleno. Frente a esto, la oposición, y en particular el PRI, pidieron garantizar el acceso a la Cámara de Diputados, pues en días anteriores grupos cercanos a Morena convocaron a manifestarse afuera del recinto en favor de la reforma.



PAN, PRI y PRD organizan “pijamada” en la Cámara

Por el temor de que los simpatizantes morenistas no permitieran que los diputados de oposición entraran al inmueble para la eventual votación de la iniciativa del presidente López Obrador, el bloque integrado por PAN, PRI y PRD convocó a sus legisladores a una “pijamada” en San Lázaro y así no ser madrugados en la votación.

De esta manera, las y los diputados de “Va por México” comenzaron a llegar con maletas en mano para pasar la noche en sus oficinas. A algunos se les observó con almohadas, cobijas y hasta petates.

El PRI, además de viajar con equipaje de mano, llegó en grupo. En su cuenta de Twitter el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, compartió un video en el que encabeza a la bancada tricolor al abordar un autobús rumbo a la Cámara de Diputados.

"¡Ya llegamos a la Cámara de Diputados! Amenazaron con movilizar y hasta impedir el paso a la democracia, pero nosotros nos adelantamos", escribió.

Las bancadas del PAN y del PRD también determinaron “acuartelarse” en San Lázaro y a varios de sus diputados se les vio salir de la Cámara de Diputados rumbo a sus casas para regresar después con cepillo de dientes y pijama.

Movimiento Ciudadano fue el único partido que no llegó a tomar la decisión de dormir en el inmueble.

Morena cambia día de votación a “Domingo de Ramos”

Ante la decisión de sus opositores de no abandonar la Cámara de Diputados, otra vez la Junta de Coordinación Política hizo un cambio de último minuto y pospuso la votación de la reforma eléctrica para el domingo 17 de abril, el último de Semana Santa, bajo la promesa de no convocar a sesión antes para evitar "albazos".

El aplazamiento generó, de nuevo, reacciones de todos los frentes. Mientras desde el PAN el coordinador Jorge Romero advirtió que Morena y sus aliados "están postergando lo inminente", su similar morenista, Ignacio Mier, aseguró que se tomó la determinación para que la reforma se siguiera “socializando”.

"Ha habido solicitudes de que haya una mayor socialización del dictamen que ya está circulando con las adecuaciones que se hicieron. Permitirá socializar y que las y los mexicanos estén empapados del nuevo decreto, por lo que habrá sesión de publicidad el domingo por la mañana, inmediatamente se cierra y se convoca a la sesión para la discusión del proyecto de decreto que contiene la reforma eléctrica", puntualizó.

En el PRD, en cambio, calificaron el movimiento como una falta de respeto al tiempo de los diputados, pues no era necesaria la postergación, toda vez que es de conocimiento público que las tres bancadas de Va por México acordaron sufragar en contra.

“Teníamos un acuerdo por unanimidad en la Jucopo para mañana (martes) debatir el tema eléctrico, y Morena y sus aliados nos salen hoy con que quieren que lo votemos el domingo, hemos votado en contra en el bloque Va por México, es una falta de respeto al tiempo de los diputados”, acusó el partido del Sol Azteca.

La "pijamada", sin embargo, sigue en pie. Rubén Moreira, coordinador priísta, adelantó que el sábado, como el lunes pasado, los diputados de su bancada se congregarán en San Lázaro para pasar la noche ahí y acudir a presentar su voto.

AMLO anuncia plan B por eventual rechazo a reformao va

Este miércoles, en su última conferencia de la semana, el presidente López Obrador recordó a los legisladores de oposición el plan “B” de su administración ante una eventual “traición” de esas bancadas para con la reforma eléctrica.

Desde su púlpito, el mandatario adelantó que ya habría firmado una iniciativa de reforma a la Ley Minera, la cual contiene los establecimientos de que el litio en México es propiedad de la nación, con lo que establece que solamente el país puede extraer, exportar y comercializar el mineral.

Al igual que el petróleo, el litio pasaría así a ser un recurso “estratégico” para el país y al ser una reforma a una ley secundaria, esta no necesitaría mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados), sino mayoría simple, la cual posee Morena y sus aliados.

“Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, aseguró.

Carlos Aysa, el primer “Judas” de la oposición

Aunque el PRI se ha mostrado particularmente firme y ha reiterado su rechazo a la iniciativa del presidente López Obrador, al punto de iniciar una cuenta regresiva en la que aseguran que su voto del domingo será “patriota” en contra de la reforma, este miércoles el diputado plurinominal Carlos Aysa se “reveló”, tal y como exhortó a hecerlo el primer mandatario del país a la oposición.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el oriundo de Campeche anunció su voto a favor hacia lo planteado por López Obrador y no en contra como todo el PRI aseguró, lo que a ojos de sus compañeros de bancada lo convirtió en un “Judas”.

"Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México. En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia", dijo en su comunicado.

Inmediatamente después, todo su partido se volcó en contra suya. Alejandro Moreno, presidente del PRI, aseguró que el hijo del exgobernador campechano no sólo traiciona al PRI con su decisión, sino a México.

En tanto, Ignacio Mier aplaudió “la valentía, congruencia y honestidad” del diputado por Campeche.

“Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la Reforma Eléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende”.

Diputados “se guardan” en últimos días de Semana Santa

Por “respeto” a los mexicanos, al ser considerados días de “guardar”, algunos diputados han reducido su actividad en redes sociales y se han limitado a compartir pocas cosas en los últimos días de Semana Santa y a tan sólo dos de la votación de la reforma eléctrica.

Tal es el caso del panista Santiago Creel, quien a pesar de mantenerse alejado de las plataformas, aseguró que se mantendrá al pendiente de “cualquier situación”.

Reiteró, de esa manera, que su voto será en contra de la iniciativa de López Obrador.

“Por respeto a las y los mexicanos para quienes estos días son de guardar, reduciré al mínimo mi actividad en redes sociales. Pero sigo aquí muy pendiente de cualquier situación. Y listo para el domingo; estaré en la @Mx_diputados votando en contra de la #ReformaEléctrica”, escribió.

