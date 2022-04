El senador del PAN Damian Zepeda Vidales aseguró que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se logra concretar el corazón de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se resta importancia a la discusión que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados sobre la reforma Constitucional.

“El tema del despacho es el corazón de la reforma, entonces logran hoy la reforma eléctrica por la puerta de atrás, y que pena que la puerta de atrás se llame Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país.

"Me parece una tristeza que en este caso estos ministros y ministras hayan decidido hacer el trabajo sucio a López Obrador en contra de los intereses de los mexicanos”, expresó el legislador sonorense.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó que con este precedente, el gobierno “ya tiene la llave para evitar las inconstitucionalidades en las distintas leyes, a veces con una combinación de ministros y ministras y en otra ocasión con otros, pero al final del día ya tienen los cuatro votos que necesitan para lograr parar la inconstitucionalidad”.



Zepeda Vidales sostuvo que la Ley Eléctrica era claramente inconstitucional, porque prohíbe y elimina la competencia y le da prioridad a las CFE, “que va a impulsar energías más sucias y más caras”.

Por otra parte, reconoció que la oposición en el Senado tiene parte de responsabilidad por haber nombrado a estos ministros.

“Yo no soy tapadera de nadie y la verdad de las cosas es que no es una sorpresa que algunos de los ministros y ministras nombrados en este sexenio hayan resultado subordinados del Gobierno. Y eso se sabía desde que nombraron, y se nombraron con apoyo a la oposición, y es una vergüenza”, enfatizó.

“¿Apoco no creían que alguien que había sido diputada del movimiento que hoy está gobernando iba a ser afín? Se sabía y decidieron darle los votos. O alguien que era miembro del equipo político jurídico? (…)

" Yo hoy veo mucha cortadera de venas, y digo: no me vengas a llorar ahorita si no tuviste el valor y el carácter de defender con los votos, que se hiciera lo correcto en los nombramientos”, expresó.

Damián Zepeda insistió en que lo que en el fondo buscaba el gobierno, y ya lo tiene, es el tema del despacho, poderle comprar primero la energía eléctrica a la CFE, “que es más cara y más sucia, y eso ya lo van a poder hacer”.

-¿Es una derrota para el bloque de contención que interpuso este recurso ante la Corte?

- “Yo creo que es una derrota para el país. Así de grave lo veo”, finalizó.

