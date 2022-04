El senador del PAN Damián Zepeda exigió a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estar a la altura de lo que México necesita en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, la cual calificó como inconstitucional e ilegal.

“Si cuatro ministras y ministros de la Corte dicen que no es inconstitucional esa reforma que se aprobó hace un año, que a todas luces va en contra de la libre competencia y del mejor interés de los mexicanos, Morena y el presidente se habrán salido con la suya”, advirtió.

En conferencia de prensa, el legislador reiteró que se anticipa un fracaso en el Congreso porque “no va a pasar la dañina reforma eléctrica que impulsa energía cara y sucia, en lugar de energía limpia y barata que es lo que necesitamos los mexicanos”.

Ante este escenario, Zepeda acusó que Morena y el presidente López Obrador están buscando darle la espalda a los mexicanos y aprobar su reforma por la puerta de atrás, con el apoyo indebido de ministras y ministros afines.

“Hoy le hacemos un llamado a ministras y ministros para que entiendan que su obligación es con México y no con el presidente, vean cómo los ningunea y cómo los trata en la mañanera, al grado de decirles que no le salgan con que la ley es la ley. Presidente, ¿Dónde cree que está? ¿Quién cree que es? ¿Cree que usted es el rey? ¿Cree que el Estado es usted para que no le aplique la ley? ¡Claro que aplica la ley en México!”.

