Reforma electoral. Expertos se confrontan por segunda vuelta en foro

En el foro número dos del parlamento abierto sobre la reforma electoral, expertos se confrontaron en torno a la pertinencia de que exista una segunda vuelta electoral en México, y recordaron la iniciativa en la materia surgida desde la bancada del PAN.

Durante el debate, denominado “Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos”, Arturo Romo Sobarzo, abogado por la Escuela Libre de Derecho con posgrado en Justicia Electoral, explicó que el ejercicio de la segunda vuelta prevé que el candidato ganador obtenga la victoria mediante mayoría absoluta, 50% más 1, o un porcentaje de votos que sea establecido a través de una reforma, y en caso de que no se cumpla uno de los supuestos, pueda convocarse a una nueva elección.

Consideró que la segunda vuelta sí debe implementarse en México, pero “como una medida extraordinaria”, y propuso que la regla para que haya segunda vuelta sea una diferencia de votos de entre 5 a 6 puntos porcentuales.

“Debe verse la segunda vuelta como un seguro de auto, todos lo tenemos, pero deseamos no usarlo, es preferente que no llegue ese incidente pero es importante no dejar de tener ese seguro. Las propuestas del PAN me gustan, sin embargo, insisto, debe ser excepcional y activarse bajo ciertos aspectos, y yo propongo que sea una diferencia de 6 puntos porcentuales, lo que permitiría que solo si la diferencia es menos a ese porcentaje pueda haber segunda vuelta”, expuso.

En su oportunidad, Javier Rosiles Salas, doctor en Estudios Sociales con la especialidad en Procesos Políticos, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aclaró que él no está de acuerdo con la imposición de la figura de segunda vuelta en México, y advirtió que la propuesta no está planteada por Morena porque sería un mecanismo que podría ayudar a la oposición ganar la elección; “es más, sería quizá el único mecanismo en el que la oposición podría ganarle a Morena en 2024”.

“Estoy en contra de la segunda vuelta aplicada a México, me parece que es un gasto innecesario, la reforma ha hablado de recortar el gasto a los partidos, de ser más austeros, y la segunda vuelta lo que genera es más gasto”, indicó.

Detalló que adicional al tema monetario, la segunda vuelta se implementa para dar mayor legitimidad al candidato ganador, sin embargo, sostuvo, la experiencia internacional es que no da esos resultados, y puso como ejemplo los países de Ecuador y Perú.

“En estos países lo que genera la segunda vuelta es ingobernabilidad, y a mí me preocupa más la ingobernabilidad que la legitimidad. En el caso Peruano Pedro Castillo ganó y fue ratificado en la segunda vuelta, pero Pedro Castillo lleva apenas un año y ya hay un proceso de destitución en su contra, lo que demuestra que la segunda vuelta no es suficiente. En Ecuador el candidato de la izquierda ganó por 32 % y en la segunda vuelta cae a segundo lugar y pierde, y quien queda es un gobernante de derecha que ha generado grandes manifestaciones”, expresó.

Por su parte, el exconsejero electoral (IFE 1996-2003), Jaime Fernando Cárdenas, explicó que la figura de la segunda vuelta favorece la construcción de alianzas y la negociación entre partidos, sin embargo, expresó, “se forza al elector entre dos opciones, reduce el pluralismo político, al final toda la competencia se concentra en dos polos, las alianzas terminan por forzarse y no hacerse por convicción, la legitimidad democrática obtenida es bastante cuestionable por ser artificial, tiende a disminuir el número de partidos y las figuras minoritarias no quedan representadas ni escuchadas”.

“Mi punto de vista no es a favor de la figura, entiendo la pretensión de algunos partidos como el PAN, que históricamente ha insistido en la introducción de esta figura en el sistema electoral mexicano, pero yo no estoy de acuerdo con ella porque no favorece el pluralismo político, porque no garantiza al voto libre y auténtico, por su carácter artificial, y porque está entendiendo al sistema político en clave solamente representativa o yo diría más bien elitista, lo anterior sin tomar en cuenta el tema del costo”, sentenció.

