Reforma electoral del INE no va a pasar, se va a topar con la Corte: Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que en caso de que se apruebe en esa instancia legislativa la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende apropiarse del INE, se topará con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista en el marco de la XXV Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, apuntó: “No queremos un árbitro electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no queremos que el presidente se quede con el árbitro, con la cancha, con los jugadores y con su estadio, eso no es democracia, presidente”.

Sin embargo, confió en que la propuesta presidencial sea rechazada por la oposición, porque todas sus intervenciones, a propósito del presupuesto, fueron en contra de una reforma que toca al INE.

“Si eso se sostiene, es imposible que se dé una reforma constitucional, podrán pasar reformas legales, pero que se acuerden muy bien: si pasan una reforma legal en constitucional, no va a pasar porque se va a topar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo en el evento realizado en el Centro de Convenciones Banamex.

El diputado federal del PAN vaticinó: “Seguro va a llegar a la Corte, yo no tengo la menor duda porque Morena no sabe de derecho constitucional, no le importa la Constitución, pisotea la Constitución como lo hace el presidente todos los días y, en consecuencia, acabará en la Corte como han acabado todas sus reformas”.

Y añadió: “El objetivo es que el Instituto Nacional Electoral no se toque, que el INE se fortalezca en su autonomía, en su independencia, que el INE no se toque en su integración. Queremos al árbitro electoral completo, un árbitro electoral neutral, imparcial, un árbitro que pueda seguir avanzando en la democracia del país.

Sobre la marcha de este domingo, indicó que “mañana vamos a demostrar la fuerza que tenemos, porque yo les quiero recordar algo que vale la pena subrayar: en la elección del 2021, toda la oposición, en conjunto, sacamos 23 millones de votos, en tanto, la coalición de Morena sacó 21 millones de votos”.

“Quiere decir que somos muchos más los que estamos en contra de este régimen que ya tiene rasgos autoritarios muy peligrosos, rasgos como el que quieren acabar con el INE”, agregó-

A pregunta expresa sobre si las calles son propiedad de Morena y del Presidente, Creel comentó que “las plazas públicas son propiedad de todas y todos los mexicanos y reitero, nosotros como oposición somos parte del pueblo, que no se le olvide al Presidente, somos parte del pueblo, y si nos vamos a las elecciones del 21, somos más pueblo y eso creo que es importante que se sepa y que el presidente lo acepte –no lo va a querer aceptar, ya lo conocemos, ya sabemos que él no acepta la realidad- bueno, pues nosotros a base de votos y de manifestaciones se lo vamos a estar recordando hasta que le entre”.

Respecto al activismo político del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que fue calificado por el presidente del PAN como “matraquero” y si ha dejado de ser un interlocutor confiable, comentó que “nosotros no le vamos a negar el diálogo a nadie, como el presidente sí nos lo ha negado a nosotros. No podemos, por una parte, criticar al presidente porque no quiere dialogar, y por la otra nosotros impedir el diálogo, no”.

Con información de Manuel Espino.



asgs/rcr