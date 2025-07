Zumpango.— Tras la llegada del primero de 20 aviones Embraer E195-E2, provenientes de Brasil para Mexicana de Aviación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la recuperación de la aerolínea no fue por acto administrativo ni por capricho ideológico, sino político para la justicia social de los mexicanos.

Aseguró que Mexicana de Aviación opera con transparencia, sin corrupción ni privilegios, por lo que se demuestra que lo público funciona bien.

“Hoy, en pleno siglo XXI, cuando tantas voces cuestionan la viabilidad de lo público, cuando tantas decisiones están guiadas por el interés económico antes del bienestar colectivo, la recuperación de Mexicana de Aviación no es solamente un acto administrativo, es un acto profundamente político y profundamente moral”, expresó.

Criticó que, a la fecha, volar en avión sigue siendo un privilegio, ya que las rutas están concentradas en las zonas más rentables como centros turísticos y corredores económicos, por lo que con Mexicana de Aviación, “aunque tiene que ser rentable”, se busca dar la oportunidad de volar a cada mexicano. “También tienen derecho a volar, son parte del proyecto de nación”.

Al encabezar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la ceremonia de bienvenida del primero de los 20 aviones Embraer adquiridos por Mexicana de Aviación, sector estatal operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en el pasado la línea cayó en malas manos, por lo que el objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo fue un acto de justicia hacia los trabajadores, sino “la recuperación de un símbolo nacional.

“Es recordar que el cielo de México pertenece a su pueblo, que la Bandera Nacional puede y debe ondear en los aviones que surcan nuestro espacio aéreo. Hoy con Mexicana de Aviación recuperamos, más que una marca, recuperamos la confianza en lo nuestro”, dijo, y agregó que, a diferencia de las aerolíneas privadas que operan bajo una lógica de ganancia, Mexicana tiene el objetivo del bienestar colectivo.

“Su misión no es generar utilidades para accionistas, su meta es conectar regiones, reducir costos para sus usuarios y ofrecer un servicio digno, accesible y confiable, pero no quiere decir que una empresa pública no pueda ser eficiente y rentable”, aseguró.

Indicó que la aerolínea del Estado mexicano opera con transparencia, sin corrupción ni privilegios.

“Está demostrando que lo público sí puede funcionar y funcionar bien, y cuando sus trabajadores, desde su piloto y personal de tierra, sirven con profesionalismo están elevando la dignidad, el servicio público, y con ello la dignidad de México”, aseveró.

Agregó: “Recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y también para el transporte de las personas. No podemos depender de aerolíneas extranjeras o privadas; está muy bien, pero Mexicana de Aviación sirve también para movilizar a nuestro pueblo”.

Añadió que también sirve para trasladar personas en una emergencia, así como a personal médico, medicamentos, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional para tener “soberanía logística”.

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el titular de Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, y Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Jefa del Ejecutivo expuso que Mexicana “no es sólo un logotipo ni una flota de aviones. Por lo demás, llegarán 20 entre este año y el próximo. Es una declaración de principios, es el mensaje claro de que México quiere volar alto, pero con los pies en la tierra, con rumbo, con justicia y con orgullo nacional.

El director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, destacó que la aviación mexicana comenzó hace más de 100 años y, que gracias a la visión y confianza del gobierno de México, hoy continúa con fuerza renovada. “Este momento trasciende lo simbólico y marca el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestra aviación”, dijo.