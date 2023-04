El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su responsabilidad por el escándalo en la sesión solemne del Senado para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska, protagonizado por la senadora Lilly Téllez (PAN).

“No [condenará las expresiones de Téllez] es normal, es parte de lo que estamos hablando, además soy responsable en buena medida porque yo la propuse”, indicó.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que no asistió a la ceremonia para no exponerse a una humillación, escándalo o agresión verbal, porque “los medios de manipulación” lo pondrían a ocho columnas.

En la casona de Xicoténcatl, Téllez increpó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por el discurso de la senadora Sasil de León (PES), quien criticó que la SCJN haya invalidado el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

López Obrador dijo que el proponer a Téllez como senado- ra ha sido uno de sus errores: “Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ‘Oye papá, ¿y has cometido errores como Presidente o antes?’. Uno no es perfecto y cometemos errores, y le explicaba de gente que recomendé y que nos traicionaron”.

Agregó que también se equivocó con el senador Germán Martínez, quien al igual que Téllez llegó a la Cámara Alta propuesto por Morena, y después lo nombró director del IMSS, así como sus propuestas de ministros de la SCJN, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Entonces, ya por eso primero uno debe de actuar de buena fe. Segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades, y tercero, pues tener paciencia, prudencia, pero no alarmarse. Imagínense cuántas traiciones en los procesos de transformación: a los insurgentes, a los padres de nuestra patria, las traiciones a Juárez; la gran traición que significó el asesinato de Madero, traición vil; la traición a Zapata…”

Recordó que aquellos que eran supuestamente de izquierda, ya están en las filas del conservadurismo, o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda, porque todo este contubernio o promiscuidad política se da donde no hay principios, ideales, pero no es para alarmarse.

El Presidente volvió a criticar que “politiqueramente” los ministros de la SCJN invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no les importa la seguridad.