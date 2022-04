Rechaza Creel señalamientos

Señor director:

Este lunes 25 de abril se publicó un artículo con el título: “El pleito entre Gertz y Scherer (IV)”, firmado por Mario Maldonado, en el cual se menciona mi nombre y se hace una afirmación sobre mi persona que no concuerdan con la realidad.

Es absolutamente falso lo que la publicación y el autor aseguran, ya que yo nunca he solicitado una petición sobre algo que no existe.

Atentamente,

Santiago Creel Miranda

Diputado federal

RESPUESTA DEL COLUMNISTA

La investigación sobre Santiago Creel Miranda, su relación con seis despachos de abogados (Aguilar, Sierra y Asociados; Creel, García y Asociados; Creel, Rodríguez y Abogados; GPL Abogados; Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, y Suma de Capacidades) y el intercambio de recursos con 36 empresas en la lista del SAT existió y fue iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera, al igual que las carpetas de investigación contra Ricardo Anaya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Es público que el legislador se ha promovido como el enlace del Partido Acción Nacional con los órganos autónomos y funcionarios vinculados al gobierno federal, como también lo es que las indagatorias no han avanzado, y que la bancada del PAN ha arropado al fiscal Alejandro Gertz Manero en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Mario Maldonado