Rechaza AMLO cerrar puerta de mañanera a quienes no son profesionales del periodismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cerrarle la puerta a su conferencia de prensa mañanera a quienes él mismo calificó como que no son profesionales del periodismo.

“Sí, puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo, que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben. La verdad todos pueden participar libremente, no hay simulación”, dijo.

Al ser cuestionado sobre que a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional asisten, incluso, personajes relacionados con políticos y líderes que están relacionados con Morena, el presidente sostuvo que no impedirá la entrada de nadie a las mañaneras.

“No vamos a tener aquí una mesa para decir a ver identifícate, sí una forma de registro, pero no tener un grupo selecto, sino que sea lo más plural posible, que esté aquí participando”, indicó.

El mandatario sostuvo que hay quienes no quisieran que existieran las mañaneras: dicen ‘ya estoy harto del sermón de las mañaneras’.

“Pues ni modo las van a tener que aguantar, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos, pero allá ellos si se la pierden porque aquí hay cosas interesantísimas, de primera”, aseveró.