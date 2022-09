Ramírez Marín niega promover militarización de la seguridad pública

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aclaró que su postura sigue firme y es en contra de la militarización del país y de la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las calles.

En un video difundido en redes sociales, reiteró que trabaja en una propuesta alterna y rechazó los señalamientos que lo ubican como promotor de la iniciativa para prorrogar el plazo para que el Ejército se mantenga en las calles.

Señaló que lo que no acepta es ese “‘no’ por postura política, ‘no por atrincherarme’, ‘no porque quiero ganarle una a la otra parte’” .

"Yo no puedo responder a partidos, alianzas o lo que fuere, yo tengo que responderle a los que me pusieron, los yucatecos", puntualizó.

El legislador tricolor remarcó que “por supuesto que estoy en contra (de la militarización); por supuesto que no puedo aceptar que le sigamos asignando al Ejército tareas que van más allá de su naturaleza", indicó.

"¿Cuál es mi postura con respecto a lo que enviaron los diputados? Estoy en contra, no aceptaría este dictamen, porque es la insistencia y la reiteración en una estrategia que no ha dado resultados. No estoy a favor de que le otorguemos simplemente un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas, es necesario que tengan un marco legal.

“Pero, también es necesario que la sociedad sepa cómo utilizan, cómo va, qué tantos resultados ofrece la actividad que están haciendo, sustituyendo o participando como auxiliares de lo que deben hacer policías locales", subrayó.

Ramírez Marín advirtió que con iniciativas, como la de su partido, aprobada en la Cámara de Diputados “estamos propiciando la flojera de autoridades estatales y lo malo es que los resultados no llegan, pese a los esfuerzos que pudieran hacer soldados y marinos, o pese a las intenciones que pudiéramos tener”.

Aclaró que en las comisiones del Senado el PRI advirtió que se necesitaba tiempo para construir una buena reforma, “nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar”. Detalló que la propuesta que están elaborando los senadores priistas, pudiera garantizar, con el consenso de todos, “que el Congreso sea el centro de las evaluaciones (a las fuerzas armadas), que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de estas evaluaciones, (…) que se acepte la supervisión internacional, y de manera muy significativa, que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales en estados y municipios”.

El senador por Yucatán afirmó que las Policías locales son las que deben hacer la tarea, y sostuvo que eso se podría propiciar en el Congreso de la Unión en el espacio de diez días hábiles que se abrió luego de que el dictamen fue devuelto a comisiones.

