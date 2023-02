Quienes violan las leyes son las corcholatas de Morena: Santiago Creel

El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, denunció guerra sucia por parte de Morena, luego de que este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si el panista incurrió o no en actos anticipados de precampaña o campaña al participar en un evento realizado en Guadalajara, Jalisco.

En conferencia de prensa, recordó que se trata de un proceso que ya se había desechado, por lo que aseguró que se trata de un asunto que quieren revivir las “corcholatas”.

“Todo es falso, estuve en Guadalajara, me convocó una organización que se llama Yo Confío y ha invitado a casi todos los aspirantes para que vayan y hable de la situación del país. Tengo todo el derecho, primero para hablar a título personal, y eso está respaldado en el artículo 256 de la Cámara de Diputados”, declaró.

Creel Miranda, puntualizó durante su participación el evento “Situación política del país, con miras al 2024”, realizado en la Expo Guadalajara, el año pasado, donde, según el denunciante, el panista se destapó como aspirante a la elección presidencial de 2024, “no se usaron recursos públicos”.

“Mi visita allá fue con ese propósito, ellos pagaron el evento y yo pagué mis viáticos de manera personal”, detalló.

Por el contrario, aseguró el legislador albiazul, quienes están violentando las leyes electorales son las corcholatas de Morena.

“No somos los integrantes de la oposición que estamos aspirando a ser candidatos de nuestros partidos, quienes violamos la ley, son las corcholatas, vean cuántas bardas tiene Claudia Sheinbaum, espectaculares, ¿se regresó o no en un helicóptero desde Michoacán cuando chocó el metro?, ¿quién pagó la gasolina?, ¿quién pagó la renta?, ¿se utilizaron fondos públicos? Y así me puedo seguir, y es la muestra de que ellos están violentando la ley y ahora quieren, para igualar cartones, que surjan denuncias en nuestra contra, bienvenidas, las vamos a ganar todas”, sentenció.

Finalmente, dijo que “a mí no me baja nadie” de la contienda presidencial, y que si llegado el momento, requiere defenderse legalmente, lo hará sin dudarlo.

“Si yo estoy avanzando y me quieren atacar, me van a encontrar, soy abogado, conozco el derecho electoral, si quieren litigar, vamos a litigar, y no me voy a dejar de las corcholatas ni del Presidente”, concluyó.

