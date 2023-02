"Quien se lleva se aguanta": Sube de tono pleito personal entre Lilly Téllez y Rocío Abreu en el pleno

En medio del acalorado debate del Plan B, las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones que subieron de tono.

Al presentar una reserva al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la legisladora panista calificó de corrupta y ratera a la morenista por el video donde aparece recibiendo fajos de dinero en oficinas del gobierno de Campeche y llamó “burrócratas” a los legisladores de Morena.

Téllez aseguró que Abreu había aceptado que todos los senadores de Morena han recibido dinero en efectivo en esas mismas oficinas.

“Reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan ‘bola de corruptos bribones burócratas’. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad yo lo siento mucho senadora, por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años en cambio ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor”.

En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo pesquero, por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.

La morenista arremetió contra la exconductora de televisión, a quien el año pasado acusó también en sesión del Pleno, de haberse acostado con medio TV Azteca.

“Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, señaló.

Fuera de micrófono, la senadora Abreu llamó “piruja” a Lily Téllez, según la versión de testigos, una de las cuales, la senadora panista Kenia López Rabadán, condenó este insulto.

“A mí me parece Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta. (…) No puedas referirte así a una compañera legisladora, eso que ha sucedido hoy tendría que hacer una valoración ética este senado, que es tan plural como el país y así como nosotros hemos hemos respetado claro que te hemos respetado, tú no eres capaz de dar la cara a la ciudadanía y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel, y nosotros hemos dejado que tú lo aclaras porque eres nuestra compañera senadora, lo menos que merecemos es que nos respetes a toda la oposición”, demandó.

