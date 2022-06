En días pasados, la senadora del PAN, Lilly Téllez, se confrontó con el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, a quien apodó como “el diputado changoleón”.

Lo anterior sucedió en medio del debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Quiero confirmar que el diputado changoleón me está escuchando. Por favor explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Póngame atención changoleón porque ustedes son el brazo político del crimen organizado”, dijo desde su escaño la exmorenista.

Pero, ¿quién es Changoléon?

Lee también: “Esto de changoleón te va pesar”: Lilly Téllez denuncia presuntas amenazas del CJNG

Changoleón, un licenciado en sicología y artesano

A principios de siglo, es decir, allá por el 2003, en el programa "Incógnito", conducido por Facundo, un hombre que vivía en las calles de la ciudad fue entrevistado por el comediante. Desde entonces, Samuel González Quiroz se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión mexicana.

El indigente, con larga cabellera que se confundía con su barba, era irreverente ante las cámaras. No obstante, antes de ser Changoléon y deambular por las calles de Coyoacán, González Quiroz estudió sicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para luego ser docente en la misma Facultad, donde impartía clases en el área clínica.

Changoleón se alejó de su carrera ya que, mencionó, "tenía qué dormir a la gente y eso no me late porque tengo que cargar con su cruz, y no puedo, apenas puedo con la mía". Posteriormente, cuenta en una entrevista, se dedicó a hacer artesanías, como pulseras de cobre, plata, oro y diversos materiales, por lo que dejó de impartir clases, para dedicarse por completo al arte.

Lee también: Se confrontan en el Congreso: Lilly Téllez llama a Noroña “changoleón” y priista lo reta a golpes

Las causas por las que Changoléon comenzó a vivir en las calles no se saben con exactitud, pero se rumoraba que tomó la decisión de cambiar la vida estudiantil en la UNAM por habitar en las calles luego de una decepción amorosa.

Samuel González contaba al equipo del programa en el que participaba que tenía hijos y una mamá, pero poco se sabe de su vida privada, pues era muy reservado con el tema, aunque había veces que lo tocaba y las lágrimas eran difíciles de contener.

La fama involuntaria de Changoléon

Changoleón participó en un par de proyectos con el conductor Facundo y en su momento fue uno de los personajes del que todo mundo hablaba y hacían referencias de él cuando de bromear se trataba.

"No me interesa, yo estoy ganando el pan de cada día, con el sudor de mi frente, no me interesa la fama, no me late", mencionó en una entrevista.

Lee también: Quinta ola de coronavirus ya llegó a México, dice UNAM

Muerte de Changoleón

Samuel González Quiroz falleció un 30 de abril en la Ciudad de México. Según los reportes, Changoleón sufrió un paro cardiaco debido al alcoholismo. De acuerdo a la información dada a conocer, el famoso personaje fue encontrado en un barrio capitalino.

El fenómeno Changoléon

El socioanalista César Illescas, académico de la UNAM, explicó que el "fenómeno" Changoleón se debió a que "representó la imagen de los que uno podría ser, y no quisiera ser, por eso la gente tenía simpatía por él".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr