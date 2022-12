Que siempre no; Plan B de reforma electoral va primero a comisiones

Al inicio de la segunda sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno a comisiones el llamado Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, en paralelo la bancada de Morena publicó en la gaceta parlamentaria un par de iniciativas de reforma a las leyes secundarias que prácticamente son copias de las propuestas presidenciales.

Tras enviar a comisiones las iniciativas del Primer mandatario, se decretó un receso.

De acuerdo con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lo anterior responde a una estrategia de la bancada guinda para poder dispensar el trámite.

“Se mandó a comisiones las propuestas del ejecutivo porque para poder dispensar trámites la iniciativa debe ser de un diputado o diputada, y lo que nos dicen es que ya en 20 o 30 minutos reanudan para comenzar el debate de esas propuestas, además sustituyen el texto para agregar propuestas del PT y del Verde, pero ponerse a legislar en 20 minutos me parece una irresponsabilidad enorme”, declaró.

El proyecto de reforma a las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos, y General de los Medios de Impugnación, fueron turnadas a las comisiones unidas de Reforma Política-electoral, de Gobernación y Población, y de Justicia,

mientras que la reforma a las Leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas fueron turnadas a las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Transparencia y Anticorrupción.



Previo a iniciar la segunda sesión de este martes, la bancada de Morena y sus aliados se reunieron en privado durante casi cuatro horas. Fuente de ese partido, confirmaron a El Universal que derivado de diversas inconformidades, se determinó hacer cambios que aún no se dan a conocer.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, adelantó que su bancada, la del PAN y la del PRD presentarán mociones suspensivas por separado, en contra del proyecto que presenten Morena y sus aliados, con el contenido de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros ya tenemos clara nuestra votación, que es en el no, y básicamente fundamos el no en el hecho de que no hay tiempo para el análisis. Porque aun cuando pudiera haber una cosa importante, hay que analizarla”, comentó.

