En la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está “sereno y contento” porque Claudia Sheinbaum, representa una auténtica garantía que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en México.

“También estoy sereno y contento porque Claudia Sheinbaum, quien me ha sustituido en la dirección del movimiento de transformación, representa una auténtica garantía de que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en nuestro México lindo y querido”.

En su última reflexión, de su libro ¡Gracias!, el Presidente de la República agradeció a millones de mujeres y hombres, precursores, conocidos y anónimos, que siempre fueron fieles y generosos y que le dieron su confianza en la travesía de la transformación de México.

Pero también el Mandatario ofreció disculpas a sus adversarios porque –dijo- nunca pensó en hacerles daño a ninguna persona y que se retirará de la vida pública del país sin odiar a nadie.

“Espero que me comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si hice bien o no la historia lo dirá”…

bmc/rcr