¿Qué pasó con los videos y teléfonos interceptados de Calderón y García Luna? Cuestiona Hope en Con los de Casa

Tras semanas de presentación de pruebas y señalamientos a políticos, narcotraficantes y funcionarios que estuvieron implicados en el caso Genaro García Luna, la Corte de Nueva York decidió declararlo culpable de cinco cargos, entre ellos la delincuencia organizada, uso indebido de sus atribuciones y el tráfico de armas. En las fechas en que ocurrieron estos delitos el Partido de Acción Nacional (PAN) lideraba el gobierno, por lo que formó parte de este señalamiento.

En una nueva edición de Con los de Casa, los columnistas Juan Pablo Becerra-Acosta, Héctor de Mauleón y Maite Azuela, moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte conversaron con el analista de seguridad Alejandro Hope y el editor en Jefe de La Opinión de Estados Unidos, Jesús García quien ha estado en la cobertura del tema desde su inicio, sobre cómo el fallo de la Corte afectó la credibilidad del PAN en materia de seguridad.

Lee también: Declaran culpable de 5 cargos a Genaro García Luna en juicio en EU

El editor de La Opinión, Jesús García consideró que fue una cobertura muy interesante debido a la narrativa que los fiscales construyeron. Abrió el debate remarcando la diferencia entre los comentarios y opiniones que se difundieron por parte de medios de comunicación y políticos de Estados Unidos y México, en los que resaltaban los calificativos de delincuentes, mientras que el país en donde ocurrió el juicio, el senador Chuck Grassley se referían a los cooperantes "de una manera respetuosa por el aporte que dieron a este juicio. Reducir o trata de reducir a estos personajes es tener una visión limitada del proceso", consideró.

Por su parte de el analista Alejandro Hope con respecto a las pruebas presentadas mencionó que "No importa si las pruebas fueron pocas o muchas, fue suficiente para que los jurados consideraran que García Luna era culpable, más allá de la Duda razonable".

Además, indicó que durante el juicio no dejó de llamar la atención el que no se presentara alguna llamada, correo o algún tipo de comunicación entre García Luna y narcotraficantes, o con Felipe Calderón, puesto a que en ese tiempo, aseguró, se llevaba a cabo una intervención masiva de teléfonos y correos electrónicos.

"No deja de llamar la atención que no haya nada, no haya una llamada, intervenían masivamente los teléfonos en México, incluso se sabía que tenían intervenidos teléfonos de la Secretaría de Seguridad Pública incluido el de García Luna.

Maite Azuela señaló que el analisis debe ser más detallado. "si el Presidente le tenía tanta confianza a su secretario de Seguridad, imagino que recibía las atribuciones".

Lee también: El PAN se esfumó de San Lázaro tras el fallo contra García Luna

Juan Pablo Becerra -Acosta precisó que en la Corte estadounidense el jurado es quien determina la culpabilidad: "Tuvieron ese espectáculo tremendo, del fiscal de un estado describiendo yo maté, yo secuestré, yo despojé, me alié con este grupo Estaban describiendo un narcoestado, un país corrupto. La Fiscalía se dio cuenta que la narrativa estaba impactando al jurado, más la desfachatez de los narcos. El resultado es una narrativa que construyó la Fiscalía". señaló.

Siguiendo el hilo de la narrativa Héctor de Mauleón consideró que "esto ha servido para poner de la manera mas contundente el panorama de pavor que no se acabó el 1 de diciembre. Ojalá García Luna llegue a un acuerdo de oportunidad para seguir destapando la cloaca en México".

Por otra parte, Jesús García apuntó que la sentencia que dictará el gobierno de Estados Unidos "será para dar un mensaje, no será corta a menos que haya un intercambio de información".

Lee también: ¿Qué sigue para García Luna, tras ser declarado culpable?

Te invitamos a ver las intervenciones completas de los columnistas de EL UNIVERSAL durante el programa "Con los de Casa"...

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv