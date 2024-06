El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no debe haber temor en la frontera norte de México, porque la orden ejecutiva del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para limitar la entrega de solicitudes de asilo a ese país es con fines migratorios, no comerciales.

“Que no haya temor que se va a cerrar la frontera… Mi mensaje es que no deben de preocuparse en la frontera de nuestro país. (El impacto migratorio) no es comercial, no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, es lo que se conoce como migración irregular”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 6 de junio en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador refirió que se busca con la administración Biden un acuerdo para que, en el caso de haber deportaciones de personas migrantes, estas sean directas a los países de origen; es decir, que no pasen por México.

“Además tenemos muy buena relación con el presidente Biden y estamos constantemente comunicándonos, somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos, respetamos la soberanía de Estados Unidos, en este caso estamos ayudando para que se acepte en los países donde ellos no tienen buena relación y que puedan tomar medidas de deportación”.

