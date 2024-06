El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hayan roto vidrios de Palacio Nacional con piedras y se hayan enfrentado con policías de la Ciudad de México y les advirtió que “eso no les ayuda”.

El Mandatario federal señaló que el que usa la violencia no es demócrata y quien apuesta a la violencia no es de izquierda.

Sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó que este enfrentamiento se haya dado poco después de la mesa que encabezó con el magisterio disidente en Palacio Nacional para avanzar en las exigencias de su pliego petitorio, en donde, afirmó, “avanzamos y terminamos bien”.

Lee también CNTE rompe vidrios de puerta de Palacio Nacional; se enfrenta con policías, tras reunión con AMLO

“El que usa la violencia no es demócrata, el que apuesta a la violencia tampoco es de izquierda. Ayer lo que hicieron algunos maestros, y quién sabe si maestros, de tirar piedras aquí en Palacio, eso no les ayuda.

“Acababa yo de decirles, teníamos una reunión, muy buena con los dirigentes, una muy buen comunicación, avanzamos y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo, como que había alguien ahí que no le gustó el que hubiésemos dialogado bien o una circunstancia no deliberada, pero estamos terminado, cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra, y a tirar piedras y a romper vidrios y no había ni policías”.

El presidente López Obrador reveló que hoy, en su reunión del gabinete de seguridad, llamó a que el gobierno de la Ciudad de México refuerce la seguridad en el exterior de Palacio Nacional “porque es mejor prevenir que lamentar”.

Lee también AMLO se reúne con maestros de la CNTE para revisar pliego petitorio y levantar plantón del Zócalo

“Hoy hasta hice un llamado de que pues cuiden porque es mejor prevenir que lamentar y después sí (llegaron policías locales) como 500, pero ya había pasado todo”.

Indicó que la protesta magisterial fue en respuesta a un enfrentamiento en Oaxaca con una comunidad cercana al Aeropuerto Internacional de Oaxaca en donde resultó una persona herida de bala, pero la cual, reportó, está fuera de peligro.

“Ayer hablé de eso, les decía tengan cuidado, porque no es con violencia como se avanza en defender al pueblo y les hablé de la lucha de Gandhi, de Mandela, de Luther King y les hablé de mi experiencia, de cuántos años luchando sin muertos”.

El presidente López Obrador afirmó que se mantiene la reunión programada con la CNTE para el próximo martes, así como las vallas metálicas de más de tres maestros protegiendo una parte de Palacio Nacional por “cuestiones preventivas, porque hay bastante provocación. No, no bastante, estoy exagerando. Hay algún enojo y hay algunos provocadores”.

















maot