El próximo 19 de septiembre se realizará e, en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, por lo que las autoridades han hecho un llamado para participar y fomentar la cultura de la prevención ante un siniestro de esta magnitud.

¿Qué es el Simulacro Nacional y por qué se realiza?

El Simulacro Nacional es un ejercicio que se realiza para "simular" el actuar o las acciones a realizar ante una emergencia real, como es este caso un sismo. Con ello se busca tener una mejor preparación y protocolos ante un siniestro.

¿A qué hora será el Simulacro Nacional del 19 de septiembre?

El Simulacro Nacional 2025 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00 horas del día

¿Cómo estar preparado para el Simulacro Nacional 2025?

  • Identifica rutas de evacuación dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle)
  • Identifica los puntos de reunión dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle)
  • No correr, no empujar y no gritar, mantén la calma
  • Verifica si escuchaste la alerta sísmica en la zona donde te encuentres
  • Lleva contigo una maleta de vida
  • Participa efectivamente y no lo tomes como un juego

¿Qué hacer después de un simulacro?

Al termino de un simulacro sigues las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de emergencia.

En caso de detectar que no sonará la alerta sísmica es importante reportarlo.

